Homenaje en los Olmos a los calamares del Otero

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 07/03/2020 05:00 h

«Vamos a tener calamares en la carta y les llamaremos calamares del Otero, en homenaje al legendario negocio y a su producto estrella», avanza José María Pérez, Pepu. Tiene la intención de abrir dentro de unos días el negocio Chitín Taberna, en el bajo de la calle de los Olmos donde estuvo el mítico Otero y, en los últimos años, la sidrería Lelín. Pepu inauguró hace menos de un año una vermutería con el mismo nombre en la calle Pardo Bazán y semanas atrás el restaurante Uro en la calle Payo Gómez. Recuerdo que su idea inicial era ubicar esta marca en donde estaba el mesón El Toro, en Federico Tapia, pero las condiciones del bajo le hicieron cambiar de opinión. «Ahora apostamos por la zona de bares y vinos por excelencia de A Coruña. Vamos a contar con una barra de pinchos, como en el Otero antiguamente, con varios vinos de chateo, otra zona de mesas altas, y un comedor más tranquilo para tomar raciones de una manera más relajada. La idea es aligerar el concepto de Chitín. Mantenemos platos como la croca, la tortilla o los tacos de solomillo, pero no los pescados del día. Vamos a ofrecer un raxo, pero de secreto ibérico, para hacerlo especial. También incluiremos en la carta un cachopo», destaca este hostelero emprendedor que quiere abrir la víspera del Día del Padre. Una nueva propuesta en esta calle que no quiere perder la esencia de antes. «Los calamares del Otero no van a ser una imitación, que resulta imposible. Es nuestra propia receta, pero con el nombre de Otero», explica. En unos días tendremos ocasión de probarlos.