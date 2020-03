Xunta y Gobierno se enzarzan por el inicio del dragado en la ría de O Burgo

0

La Voz de Galicia A. S. R.

A coruña 03/03/2020 17:14 h

Este martes, el mismo día en que La Voz de Galicia anunciaba que la Unión Europea daba su permiso por escrito para invertir fondos Feder en la ría de O Burgo, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, se entrevistaba en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente para ultimar la contratación de dicho dragado.

La Xunta reclamó premura en la actuación, que lleva arrastrándose sin solución desde hace más de 20 años por los despachos de la Admninistración. Desde el Gobierno autonómico recordaron que el equipo de Pedro Sánchez tiene en su actual presupuesto una partida de 24 millones para complementar a los que ahora cede la Unión Europea.

Pero el delegado del Gobierno replica, señalando a la Xunta con el dedo acusador, de que nada se podrá hacer si no llega un informe de la Consellería do Mar. «Para poder iniciar el expediente de contratación de la obra es necesario un informe de la Xunta, que debe certificar la plena disponibilidad de los terrenos y que no existen autorizaciones ortorgadas en el ámbito del proyecto», señalan fuentes del entorno del delegado Javier Losada. Es decir, dejar por escrito que no hay concesión ni actividad en la ría.