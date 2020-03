Vecinos del Orzán exigen su derecho al descanso nocturno

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 03/03/2020 15:02 h

Vecinos del Orzán continúan con su lucha para «poder vivir» en su barrio: «Sobre todo exigimos que las Administraciones nos garanticen el derecho al descanso nocturno», subraya José Luis Méndez, de la asociación vecinal. Es tanta su desesperación que un grupo de residentes recorrieron las viviendas, entre la calle Vista y la Cormelana, en busca de firmas en apoyo a su protesta, «y logramos 700», afirmaron, que presentaron este lunes en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Están cansados de que sus pisos se conviertan en lugares inhabitables, «sobre todo de madrugada y hasta el amanecer», y de que en algunas zonas las fiestas en plena calle «no se limiten solo a los fines de semana», contó a La Voz de Galicia Antonio González, un vecino afectado que reside en una casa de una de las esquinas de la plaza Cormelana.

Desde la agrupación vecinal indican que el problema «es conocido desde hace muchos años por las Administraciones, tanto el Ayuntamiento, como la Delegación del Gobierno...», en palabras de José Luis Méndez. Las patrullas de la Policía Local constataron en varias ocasiones «la veracidad de estas quejas». El algunos tests de medición, el ruido alcanzó los 72 decibelios. Sin embargo, y a pesar de sus continuas quejas «y de las actas levantadas por el 092 y otros técnicos municipales, poco o nada lograron hacer», indicó Méndez.

Reconoce, eso sí, que parece que «la situación está mejorando ahora». «Desde la puesta en marcha de las medidas contra el botellón por parte del nuevo gobierno municipal y el aumento de presencia policial, las fiestas en plena calle están descendiendo», subrayó Méndez.

Aun así, los residentes consideran que el problema no se erradicará definitivamente «si no se activa un plan de regeneración del barrio». Creen que la solución pasa por mejorar «el pésimo estado de la zona», y es lo que solicitan y exigen en el documento, avalado por 700 firmas y entregado en la subdelegación del Gobierno. Y es que en el barrio se contabilizan 47 edificios en ruinas «en tan solo tres calles». Algunos de estos inmuebles están apuntalados, cubiertos con redes de protección «medidas que no evitan que sean un peligro para los viandantes». A esta situación hay que añadir los grafitis, las pintadas «que configuran un grotesco y decadente paisaje urbano», agrega Consuelo, secretaria de la asociación vecinal y residente en la calle Vista.

Los afectados aseguran que estar dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) no logró frenar el profundo deterioro del barrio. En esta zona hay edificios catalogados, exponentes del modernismo en peligro. «En la calle Orzán se levantan la Casa de los Elefantes o la de las Flores, y están cayéndose», lamenta Consuelo.

José Luis Méndez asegura que el estado «lamentable» del barrio «y las fiestas y desmanes nocturnos» van a convertir esta zona «en un nuevo caso de la España vaciada». Añade que ya son muchos los pisos que fueron abandonados por sus propietarios. «Es tan grave la situación que la posibilidad del alquiler es casi imposible», subrayó Méndez. De hecho, algunos inquilinos vienen a vivir al barrio «porque la zona es muy atractiva, pero a los pocos meses dejan las casas porque descubren que la convivencia es imposible», dice el presidente vecinal.

Los vecinos presentaron las firmas para exigir un plan para regenerar el barrio mediante la ocupación de las viviendas vacías, la rehabilitación de edificios ruinosos y evitar las fiestas callejeras para devolver la paz a la zona. No son muy optimistas, «pero continuaremos luchando y la esperanza es lo último que se pierde», concluyó Méndez.