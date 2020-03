Corte de pelo a 5 euros y en menos de 10 minutos

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 04/03/2020 05:00 h

«Cogí velocidad en la mili», explica Javier Jalón. Es el propietario de la peluquería Manos de Oro, en la calle Ángel Senra, y dice que emplea en cada corte de pelo un máximo de diez minutos. «Era el barbero en Artillería en la Ciudad Vieja cuando hice el servicio militar y me hice rápido a la fuerza», comenta este coruñés de 49 años de Os Mallos. Pero además de rápido es barato. De lunes a miércoles cobra a los caballeros cinco euros, «con producto incluido», precisa. Ayer, en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, intervino Alberto Cabanas, un peluquero de la calle de la Merced que lo corta a 7,50 todos los días de la semana, y un oyente del programa mandó un mensaje para decir que Javier todavía lo hacía más barato. «Se nota la oferta. Viene más gente estos días que a partir del jueves, que cobro nueve euros. La cosa da resultado, pero no está el negocio como antes. Lo bueno es que estoy yo solo y no cierro al mediodía», destaca el dueño de Manos de Oro. «Los clientes me empezaron a llamar así...», explica. Lleva desde los 15 años en el oficio y, a final de mes, se cambiará para otro local de la calle Ramón Cabanillas, donde piensa continuar con sus precios imbatibles. «De vez en cuando también tengo promociones para mujeres. El corte con productos incluidos, diez euros», asegura. Otros oyentes del programa mandaron mensajes para informar de otras peluquerías baratas, como una de la plaza del Comercio, que los martes y jueves cobra siete euros, lo mismo que en la calle Barcelona, donde estuvo el bar King. «En peluquería Lucía, de Ramón y Cajal, ocho euros», informa otro comunicante. Sin duda son buenos precios, pero difícil superar la oferta y velocidad de Javier.