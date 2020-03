Interceptan a un conductor sin carné y sin seguro, pero lo dejan marchar para someterse a una operación quirúrgica

0

a coruña 02/03/2020 18:59 h

Tener que pasar por el quirófano poco tiempo después de ser parado por la Policía le salvó de una visita al calabozo. Sucedió el pasado jueves, a las once y media de la mañana, cuando una patrulla municipal localizó un coche circulando en Eirís que figuraba en los listados de Tráfico como vehículo sin seguro obligatorio en vigor, por lo que le dio el alto. El conductor no pudo justificar si tenía o no seguro y mostró al 092 un permiso de conducir en el que, según pudieron ver los agentes, ni la fotografía ni la fecha de nacimiento coincidían con el hombre que pretendían identificar. A través de la sala operativa del 092, en el mismo lugar pudieron comprobar que figuraba una denunia de robo sobre el carné, presentada en junio del 2017 en el Ayuntamiento de Culleredo. El individuo mantuvo en todo momento que él era el titular del permiso de conducir, hasta que fue corroborada su verdadera identidad a través de otro documento oficial.

Los agentes intervenieron la documentación e inmovilizaron el coche, que fue trasladado al depósito municipal, pero decidieron no detener al hombre al comprobar, poniéndose en contacto con el hospital, que tenía que ingresar poco después para ser operado. Fue denunciado en el juzgado de guardia por un posible delito de falsificación de documento público y por otro de usurpación de estado civil, al querer hacerse pasar por otra persona.