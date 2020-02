Un cliente tira al suelo a un taxista y le roba la cartera con 200 euros en su interior

0

A Coruña 21/02/2020 15:15 h

Sobre las 7.50 horas de este viernes Santiago, un taxista de A Coruña, fue atracado por su propio cliente en San Pedro de Visma. El chico de origen sudamericano y sobre 20 años de edad, según describió el conductor, se había subido al taxi en la calle Bergondo, en O Castrillón. «Me pidió que lo llevara al principio a la rotonda del Pavo Real, y luego me dijo que parara en una pendiente en San Pedro de Visma», relató Santiago.

Al detener el vehículo, el presunto atracador comentó «que su hermano le iba a traer la maleta para ir al aeropuerto», por lo que el taxista lo esperó fuera del coche. Al regresar fue cuando se desencadenó el robo. «Al volver me pidió que le cambiara un billete de 20 euros por dos de diez. Quité la cartera y le di el cambio. En ese momento el coge los billetes y le echa mano a la cartera y me la arranca de las manos. En un acto reflejo se la quité pero el me dio un empujón y me tiró al suelo. A caer ya se me puso encima, me cogió la cartera y se fue», explicó Santiago.

La víctima tuvo que acudir al Chuac por las heridas generadas a causa de la caída y del forcejeo. «Tengo mucho dolor en el hombro y en el dedo meñique de la mano derecha», indica. Al salir de urgencias ya acudió a las dependencias policiales para interponer la denuncia. Calcula que llevaría en su interior sobre unos 200 euros y el DNI.

Lo peor, añade Santiago, es que «esto produce mucha inseguridad. Yo estoy tranquilo porque en ningún momento me puso la navaja. Pero con lo que menos cuentas es que te quite el billete y la cartera. Era un chico que se veía bien. Llevo 32 años en la profesión y en ningún momento me dio que desconfiar».