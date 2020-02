Hosea Kiplimo, vencedor: «El próximo año regresaré a A Coruña y batiré mi propio récord»

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

La Voz 17/02/2020 05:00 h

El atleta keniano estaba exultante tras cruzar la meta.

-¿Cómo se siente?

-Muy muy bien. Muy feliz. ¡Soy el ganador!

-¿Le resultó duro?

-Mi reto este año era ganar, después de no haber podido hacerlo en otras situaciones. Así que no pienso en el cansancio.

-¿Fue el viento un problema?

-Bastante importante, hay que reconocerlo. Lo hizo todavía más duro. Soplaba muy fuerte. Sobre todo en contra. Y a veces en ambas direcciones. Solo me ayudó por tramos.

-¿Había estado en A Coruña anteriormente?

-No, nunca. Me ha encantado, pero no solo el circuito y la carrera, sino también la ciudad. Me he sentido muy bien aquí y lo he disfrutado bastante. Estoy listo para regresar, si me invitan el año que viene.

-¿Vino con el objetivo de batir el récord?

-Sí, sí. Y lo he roto.

-¿Cuándo se vio capaz de bajar la mejor marca de la prueba?

-Pues desde el primer momento, porque en mi cabeza solo tenía el pensamiento de batir el récord y me sentía capaz. Supe manejar mi propio ritmo para mantener una constante durante las dos vueltas, e incluso incrementarlo al final. De hecho, lo batimos los dos primeros. Por eso, nuestro mánager nos felicitó tan efusivamente en la meta.

-¿Volverá?

-Sin duda. El próximo año regresaré a A Coruña y batiré mi propio récord.