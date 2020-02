«Los discapacitados no molestamos, en la calle cabemos todos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

La Voz 17/02/2020 05:00 h

Sin duda alguna, el colectivo de atletas más ovacionado a lo largo de todo el circuito fueron los Marines de Enki que, bajo el lema «Sumando sonrisas» dio un paso más hacia la visibilización de la diversidad funcional y la participación de menores con este trastorno en la práctica de deportes, en este caso, de una carrera popular.

Enki nace en el 2014 a iniciativa de la fundación Abrente, con el apoyo de la fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña. Carmen Touza, presidenta de la fundación Abrente, mostraba ayer su satisfacción. «Increíble la entrada y el apoyo de todos, el respaldo. Esta es la idea. No es competitivo, es disfrutar y compartir. Echar una mano entre todos, compartir, empujar sonrisas. El deporte tiene que ser inclusivo. A los niños les vale de mucho... no hay más que ver las caras y ver lo que disfrutan (vivir el ambiente, sentirse protagonistas...), pero también a sus familias. Se trata de ocio y experiencias compartidas entre todos».

Rocío Alfonso Pita, madre de Inés López Alfonso, también compartía su alegría en la meta. «Fui muy bonito, nos lo pasamos genial, íbamos cantando todos», explicaba. «Y lo mejor es que la gente también mostraba su alegría. Nos unimos todos a la fiesta. Para repetir. Nos demuestra que la discapacidad forma parte de la normalidad. Que no molestamos. En la calle cabemos todos», añadía. «Hay que ir poco a poco, porque hay que saber dónde pueden encajar los niños y no forzarles a algo que no les gusta», matiza. «Somos una familia de deportistas. Lo único que hacemos es compartir nuestra afición con nuestra hija», describió.

Isidoro Hornillos: «Es una grandeza del atletismo que el popular corra junto a la élite»

El presidente de la Federación Gallega de Atletismo (FGA) se mostraba orgulloso tanto del nivel participativo como de la calidad de las marcas conseguidas en las calles de A Coruña en la mañana de ayer. «Hay que estar muy satisfecho, porque a pesar de unas condiciones ambientales tremendamente dificultosas, la Coruña21 ha respondido una vez más. Sobre todo, estos atletas que han conseguido batir el récord por partida doble», analizó.

«Desde la FGA hemos trabajado con una gran ilusión con el Ayuntamiento porque pensamos que hay que darle un impulso muy importante. Lo estamos consiguiendo y ahora pensando en A Coruña 10, a ver si puede haber las aportaciones que hubo en esta, como las medallas de finisher», deseaba el máximo responsable del atletismo gallego tras la finalización del medio maratón.

«Evidentemente, el nivel de marcas es un espaldarazo. Es una grandeza del atletismo que la gente pueda correr con profesionales o con atletas que han hecho una gran marca. Esto no pasa en el fútbol ni en otros deportes. No puedes jugar con Messi o con Cristiano Ronaldo», abundaba el dirigente.

Isidoro Hornillos matizaba, asimismo, que «ahora es preciso que las competiciones tengan calidad. La oferta es enorme y los atletas eligen, pero A Coruña tiene que ser un punto de referencia para que ellos apuesten por ella».