La lucha a vida o muerte de Dubai contra un matarratas

La Voz de Galicia M. M. Otero

19/02/2020 05:00 h

«Es que hay mucha gente enfadada con las cacas de los perros». Esta fue la respuesta que le dieron en una farmacia a Mónica cuando acudió a por un anticoagulante para Dubai. «Lo que hacen un 2% nos está ensuciando a todos. En una ciudad con más de 20.000 perros y a una razón de tres cacas diarias, ¿te imaginas cómo estaría si la mayoría no fuéramos responsables?», lanza. Su perro, un caniche gigante, fue envenenado esta semana. Posiblemente, en la parque de Bens ( A Coruña), donde hay un canil y suelen pasear.

«Se envenenó con raticida. Así lo confirman sus síntomas iniciales y las pruebas realizadas», dice el informe veterinario. Una de las pruebas que presentará por registro en el Ayuntamiento. «Si no te das cuenta cuando lo ingiere, el problema de los raticidas es que no tienen efectos inmediatos, sino pasados unos días. Empecé a notar que estaba decaído, que no quería jugar», detalla. Después, vinieron las heces «totalmente negras», y fue cuando acudió a urgencias.

«En función del tóxico, varían los síntomas. Los más frecuentes son los matarratas, pero también se están dando casos en A Coruña de veneno por anticongelantes. Los raticidas, dentro de los que también hay muchos tipos, provocan hemorragias internas en diversos órganos. Normalmente, abdominales y cerebrales. En el caso de los anticongelantes, los daños son a nivel renal, insuficiencias agudas severas», detalla Paloma González de Ramos, veterinaria y directora del Hospital 4 de Octubre.

Aquí, en los centros veterinarios, son conscientes del aumento de casos. «No son solo advertencias en Facebook», admite González. «No puede ser que no podamos a pasear tranquilos con nuestros perros. Dubai es joven y pesa 30 kilos. Si el mismo veneno lo hubiera comido un perro de tres kilos y mayor...», plantea.

Petición de los «responsables»

En el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) constan en A Coruña ciudad 21.385 perros empadronados. Son datos del pasado otoño. A ellos hay que añadir los canes sin censar. «Los tenedores responsables le pedimos al Ayuntamiento que multe a aquellos que no limpian las deposiciones de sus perros. Si una persona ciega puede hacerlo con su perro guía, no hay excusas», exclama Mónica Cubeiro.

Recuerda que para las personas mayores o con movilidad reducida hay instrumentos, como pinzas, para ayudarlos. «Estamos multando. En la Patrulla Verde tenemos a agentes de paisano que rastrean los parques. Muchos dueños están pendientes de si ven a alguien que no conocen. Miran para los lados y algunos, aun teniendo bolsa, no limpian si creen que no los están observando», responde Ángel Merelas, inspector principal de la Policía Local de A Coruña y coordinador de la Patrulla Verde.

El consejo de la Patrulla Verde

«En el momento en el que suceda el envenenamiento tienen que llamar para que acudamos al lugar y recoger muestras. Si no se dieron cuenta, que presenten denuncias con informes veterinarios. Necesitamos pruebas e indicios para dedicarle tiempo y recursos. Escuchamos muchas quejas, pero no se traducen después en denuncias. Las que hay aún no son significativas», aclara.

Gracias a que se ha cogido a tiempo, todo indica que Dubai podrá salvarse. No es así el caso de Antonio Pedreira. Uno de los últimos vecinos en denunciar en redes sociales el envenenamiento de su mascota. Una perra pastor alemán de 12 meses que no pudo salvarse.

Cómo actuar: ni beber leche ni la inducción de vómitos son aconsejables

Si sospecha que su mascota pudo ser envenenada (tiene vómitos, pérdida de equilibrio, no quiere comer) estos son los pasos a seguir según la directora del centro veterinario Hospital 4 de Octubre, Paloma González de Ramos: «Lo primero es llevarlos al veterinario y no darles nada de comer ni provocar vómitos. Si el tóxico es abrasivo se provocan lesiones en el tubo digestivo. Lo mismo con una salchicha con alfileres». En el caso de tomar un veneno, las dos primeras horas son fundamentales: «Podemos hacer un lavado de estómago y evitar que absorba los tóxicos. Si hemos visto qué comió, lo mejor es coger una muestra y traérnoslas. Si las hemorragias ya están muy avanzadas, lo único que podemos hacer es dar un tratamiento de soporte», indica la veterinaria.