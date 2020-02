Los afectados por las posibles expropiaciones del Novo Chuac contratan un abogado

0

Los afectados por las posibles expropiaciones de viviendas por la ampliación del Chuac han decidido contratar un abogado para «que non se tire ningunha casa», según reconoció Mónica Díaz, presidenta de la asociación vecinal de Eirís Uxío Carré, tras la reunión que mantuvieron este viernes para ponerse al día sobre este proyecto. Asegura que desconocen el proyecto, pero que el delegado territorial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, les anunció que está programando una reunión con ellos y técnicos autonómicos y municipales, que todavía está sin fecha a la espera de cuadrar agendas.

«Imos a esperar a eso para ver en que queda a brutalidad inicial», indicó Díaz en relación al medio centenar de viviendas que podrían verse afectadas y que considera el barrio que no tendrían por qué estarlo. En la asamblea también valoraron la calidad de la sanidad asistencial que tienen en la zona y cuestionaron que se las inversiones se centren en grandes proyectos, lo que podría repercutir, a su entender, en el resto de atención. Los afectados, tras las informaciones en las que el Concello proponía una menor afectación del Novo Chuac, se muestran cautelosos y han decidido continuar unidos para defender que no se derribe ninguna casa. «Estamos en campaña electoral, e mentres non haxa proxecto real non podemos tomar medidas», indicó la dirigente vecinal, que apuntó que la convocatoria de movilizaciones se analizará cuando tengan más información.