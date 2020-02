El centro de las ciudades se vacía hacia los barrios periféricos y áreas metropolitanas

El catedrático de Sociología y experto en demografía recuerda que todas las sociedades aspiran a elevar su esperanza de vida

Sociólogo, experto en demografía y exasesor de la OCDE, Antonio Izquierdo Escribano es capaz de ver la otra cara de la moneda al envejecimiento de Galicia para entenderlo como un éxito social. Sin embargo, no olvida que la caída de la natalidad choca con el deseo de muchas parejas gallegas de ser padres.

-¿Está empeorando el problema demográfico de Galicia?

-Primero tendríamos que llegar al acuerdo de si hay un problema demográfico. El envejecimiento en Galicia no es una novedad y también tiene una parte de éxito, primero porque no podría tener lugar sin una reducción de la mortalidad, y segundo porque cada vez más gente vive más años, y no hay ninguna sociedad que quiera tener una esperanza de vida de 40 años, todas quieren tenerla de 80 o más. En ese sentido, el envejecimiento es un éxito social.

