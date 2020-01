El exalcalde de A Coruña vuelve a la universidad

0

09/01/2020

El exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha regresado a su puesto de profesor en la Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña (UDC). Ferreiro llegó a la alcaldía en mayo del 2015 al frente de uno de los partidos surgidos tras la estela de Podemos, la Marea Atlántica, con la que obtuvo diez ediles pese a que la formación apenas tenía unos meses de vida y tanto ella como su cabeza de lista eran desconocidos para gran parte del electorado.

Ferreiro prefirió gobernar en minoría frente a una oposición liderada por el PP, que venía de la mayoría absoluta, y que se mantuvo como primera fuerza coruñesa por un puñado de votos.

La investidura de Ferreiro contó con el apoyo sin condiciones de PSOE y BNG, pero las relaciones con esos partidos se torcieron en cuestión de semanas, como consecuencia de la tendencia de la Marea a actuar de forma unilateral, e incluso amenazar a sus supuestos aliados con «facerse a foto co PP», denunció el Bloque, o vetar a ediles socialistas.

Los roces políticos, con la oposición y también con sus aliados de En Marea y Podemos, y los errores de gestión concatenados lastraron a la Marea en las municipales del 2019, en las que perdió cuatro concejales y cedió el liderazgo de la izquierda al PSOE de Inés Rey, la nueva alcaldesa.

Tres días después de la derrota, Ferreiro anunció que no seguiría en María Pita y rechazó tomar posesión de su acta como concejal de la oposición. Desde entonces ha mantenido la actividad política, aunque en segundo plano. Participa en las asambleas de la Marea y asistió como público a un pleno en María Pita. Ese día habló con la prensa y dejó la puerta abierta a un regreso a la primera línea que, calculan sus antiguos rivales, podría producirse en las elecciones autonómicas previstas este año: «Vou cumprir 45 anos (...), así que aínda me queda moita vida para facer moitas cousas, e non sei que me deparará o futuro».