Un ladrón desvalija un piso en A Coruña y se deja olvidada la cartera con su DNI en la vivienda

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia a. mahía

a coruña / la voz 11/12/2019 05:00 h

No hay descrédito mayor para un delincuente que decirle que es tan malo que se dejaría el DNI en la escena del crimen. Podría aplicársele al hombre que el pasado fin de semana entró a robar en una vivienda de la zona centro de A Coruña y se le cayó la cartera en el pasillo con toda la documentación. Ahora solo falta encontrarlo. No será fácil, según fuentes policiales, pues se trata de un ucraniano que no tiene residencia en A Coruña ni parece que la tenga en ninguna otra ciudad de España.

Según cuenta la policía, el robo se produjo por la tarde. El hombre -podría ir acompañado de una segunda persona- accedió a la vivienda tras forzar la puerta. Pero sin dañarla en absoluto. De hecho, cuando llegaron los propietarios al piso abrieron con la llave y nada les hizo sospechar que habían entrado a robar. El caco -o los cacos- se centraron en la habitación principal, olvidándose del resto de la casa. Tanto es así, que los dueños, que llegaron por la noche, tardaron varios minutos en darse cuenta de la desgracia. Entraron, estuvieron en otras dependencias de la casa y fue al entrar en su habitación cuando se toparon con todo revuelto. Cajones abiertos, ropa por todas partes y, lo peor, ni una sola joya de las que tenían guardadas. Se llevaron todo lo de valor. Y en el suelo, una cartera que les resultó desconocida. El matrimonio se preguntó qué era aquello. La abrieron y dentro aparecía el documento de identidad ucraniano.

A las mismas horas que entraron a robar se estaba celebrando en el piso inferior una fiesta. Nadie escuchó nada. La policía busca al dueño del DNI.