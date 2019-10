Pedro Sánchez promete «cumplir» con el AVE a Galicia y ayudas para As Pontes

El presidente del Gobierno en funciones prometió cumplir con el AVE a Galicia y ayudas para As Pontes

Pedro Sánchez apela al voto de los indecisos en A Coruña El presidente del Gobierno en funciones prometió cumplir con el AVE a Galicia y ayudas para As Pontes

A CORUÑA 27/10/2019

«El PSOE va a cumplir con Galicia, va cumplir con el AVE», dijo este domingo el presidente del gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en A Coruña, apenas unos días después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, alertase de un retraso hasta el 2021 en la llegada de la alta velocidad a la comunidad gallega.

En un mitin del partido en el pabellón San Francisco Javier, y ante más de un millar de personas, Sánchez subrayó que las oportunidades del AVE pronto tendrán además un mayor aprovechamiento «para multiplicar la prosperidad económica y el progreso» de la comunidad porque «pronto tendréis de presidente en Galicia a Gonzalo Caballero».

El dirigente socialista dedicó también el final de su discurso a la situación de la comarca de Ferrol ante el anuncio del cierre de la central térmica de Endesa, y aludió a la situación de incertidumbre «que están sufriendo las familias de As Pontes», dijo, antes de comprometerse a buscar salidas. «Este gobierno dará soluciones, dará un proyecto de futuro, haremos justicia y no dejaremos a nadie atrás», recalcó. «Defenderemos, apoyaremos y daremos oportunidades a las comarcas y zonas que están sufriendo el cambio de paradigma en el modelo energético para luchar contra el cambio climático», añadió el titular del Ejecutivo sin desgranar en qué consisitirán los apoyos.

El titular del Ejecutivo, que estuvo acompañado por Gonzalo Caballero, Inés Rey y Pablo Arangüena, centró su intervención en hacer un llamamiento a la participación en las elecciones del próximo 10 de noviembre y a concentrar el voto progresista y útil en el PSOE como «única alternativa frente al bloqueo». «Todas las encuestas, hoy sale una en Galicia, dicen que el PSOE va a ganar las elecciones, pero las eleccones no se ganan en las encuestas. A día de hoy tenemos el mismo número de votos que el resto de los partidos: cero», subrayó.

Sánchez inició su mitin aludiendo al «momento histórico» vivido el pasado jueves con la exhumación de los restos de Franco del valle de los Caídos para cargar contra las declaraciones de Albert Rivera en las que restaba importancia a lo ocurrido «porque él vivía en democracia; es como decir que a un alemán no le importa el genocidio nazi», dijo el dirigente socialista.

Criticó también la postura de los contrincantes de la derecha en las elecciones, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, sobre los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés. «Si este es el apoyo que nos quieren dar mejor que no nos lo den», recalcó. «Estos tres son una factoría de independentistas», valoró antes de ironizar con que el dirigente de Ciudadanos «soluciona cualquier problema con el 155, lo lleva tatuado en la frente», el líder del PP «hizo todavía algo peor» al afirmar que la legislación penitenciaria catalana «es propia de narcoestados o de dictaduras», y subrayar que Abacal «les gana a todos» al ver la salida en la declaración del estado de excepción.

«Se frotan las manos Puigdemont y Torra con estos tres en el Gobierno», valoró Sánchez, para quien «lo que le pasa al independentismo en Cataluña es lo mismo que le pasa a la ultraderecha en España, que se creen que es suya». «El independentismo dice que ellos son Cataluña, pero afortunadamente es mucho más grande. La ultraderecha dice que España es suya y sólo suya, pero afortunadamente España es mucho más grande», añadió e hizo un llamamiento a «aparcar todo este radicalismo y extremismo que lo único que hace es dividir a la sociedad».

Frente a ellos, situó al PSOE como «la única fuerza serena que puede aportar concordia» y reiteró que sobre el conflicto catalán «siempre diré lo mismo: ley y diálogo, y el orden de los factores sí altera el producto: no puede haber diálogo sin ley».

A su juicio, «en Cataluña hay un problema democrático claro», que situó en que «los independentistas no respetan la ley» pese a que «la sociedad ha dicho una no, veinte veces que no quiere la independencia».

Defendió Sánchez la «coherencia» de su partido y también a su posición frente a otras fuerzas de izquierdas, como Unidas Podemos, porque «¿os imagináis un gobierno con ellos diciendo que sí al independentismo y que no hay que acatar las sentencias?».