«No podemos cargar en los profesores todo el peso de la mejora de la escuela»

La Voz de Galicia s. carreira

redacción / la voz 16/10/2019 01:53 h

Alfredo Hernando (Aranda de Duero, Burgos, 1981) es psicólogo y orientador de secundaria en Madrid, aunque desde hace seis años se encarga más de la formación de profesores a partir de su conocimiento de escuelas con prácticas exitosas. Su último libro, que se puede descargar gratis en Internet, es Escuelas innovadoras y familias creativas. Una guía para transformar juntos la innovación. Hernando estará mañana jueves en A Coruña para hablar de técnicas que fomentan la creatividad en la escuela ante los profesores gallegos, en el que es el 16.º Encuentro InspiraTICs, promovido por la plataforma del mismo nombre, el espacio educativo de la Fundación Amancio Ortega y la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre.

-Viene a A Coruña para hablar de creatividad.

-Sí, En mi último trabajo he recorrido escuelas que fomentan con éxito la creatividad entre sus alumnos. Les voy a proponer a los profesores 80 actividades prácticas.

-Habla de «éxito». ¿Qué es el éxito en este contexto?

-No tenemos que focalizar el éxito solo en lo académico. En el aula, este éxito en creatividad o habilidades sociales es más difícil de evaluar, pero es posible a través de las rúbricas, los portfolios o los diarios de aprendizaje.

«Los contenidos no siempre tienen que pasar por el profesor»

-Algunos docentes ven bien este tipo de aprendizaje pero creen que impide tratar todo el currículo.

-Con el currículo pasa una cosa curiosa, ya que los profesores siempre dicen «tenemos que darlo», un tema tras otro, «hay que dar». Pero los contenidos no siempre tienen que pasar por el profesor, pueden llegar a través de la investigación o de los proyectos. Por ley, en el aula hay que trabajar por competencias y si no lo haces es cuando realmente incumples el currículo.

«Estoy en contra de separar los sistemas en tradicional e innovador. Es un debate negativo»

-¿Cree que se puede trabajar por competencias con un modelo de escuela tradicional?

-Estoy en contra de separar los sistemas en tradicional e innovador. Es un debate negativo. Un equipo docente, porque las escuelas son eso en última instancia, busca lo mejor para su estudiantes y es esa combinación, viendo las prácticas de los buenos colegios, lo que hay que valorar.

-Habla del ejemplo de escuelas por todo el mundo, pero ¿tienen mucho que ver una escuela rural de Colombia con una urbana en Vigo?

-No, pero sí se puede reproducir la arquitectura pedagógica: cómo se inician las clases y cómo se terminan o el trabajo colaborativo entre alumnos. En Colombia es entre estudiantes de diferentes edades, en Vigo en un aula de 30 alumnos que trabajan entre sí.

«No podemos cargar a los profesores con todo el peso del cambio»

-¿Qué papel tiene que jugar la Administración?

-Hablamos del Pacto por la Educación como si fuese la única salida pero podría haber muchas medidas de las comunidades autónomas para garantizar que las escuelas que mejoran sus resultados tengan ventajas. Puede ser manteniendo el equipo en el tiempo, porque no puede ser que cada año cambie la mitad de la plantilla por la interinidad; pueden darles los recursos que necesitan; o fomentar los intercambios docentes con visitas pedagógicas, por ejemplo. Lo que tenemos que entender que no podemos cargar a los profesores con el peso del cambio y la mejora de la escuela; aquellos que intentan hacer bien las cosas deben contar en sus horas de trabajo con la formación que necesitan, ya que pensar que se haga a costa de su tiempo libre no es replicable a gran estala.

-¿Cómo está España en cuanto a escuelas innovadoras?

-Creo que estamos viviendo una «primavera» de la innovación, pero tenemos que ser capaces de sostenerla en el tiempo. Hay que encontrar estas escuelas para poner la luz, el foco, sobre ellas.