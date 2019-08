La investigación policial apunta a que el lotero coruñés ocultó el boleto premiado de la primitiva

Uno de los reclamantes consigue que se hagan las pruebas de ADN al boleto que fue premiado con 4,7 millones

Ya son casi 7 años los que pasaron desde que un despistado apostante dejó olvidado en la administración de lotería de San Agustín, en A Coruña, un boleto de la primitiva premiado con 4,7 millones de euros. En todo este tiempo el boleto fue reclamado por más de 140 personas. Pero las pruebas que aportaron para demostrar la propiedad no eran válidas. Algunos, disconformes y seguros de ser ellos los que perdieron el billete, llevaron el asunto a los tribunales. Y en esas estamos. Después de celebrarse tres juicios en los que los reclamantes no pudieron demostrar ser los dueños del boleto, quedan cuatro demandas por resolver. Se agruparon en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de A Coruña, que ahora deberá encargar las pruebas que solicitaron los demandantes, como el ADN o las huellas. Si los tribunales no le dan la razón a ninguno de los reclamantes, los 4,7 millones del premio irán a parar al lotero que, cuando iba a cerrar, encontró el billete premiado sobre el mostrador de su administración.

