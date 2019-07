La jueza pitonisa abre consulta de tarot en A Coruña tras su traslado desde Lugo

0

La Voz de Galicia Alberto Mahía

a coruña / la voz 21/07/2019 05:00 h

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de A Coruña, María Jesús García, conocida por leer el tarot en su tiempo libre cuando ejercía en Lugo, ha abierto una consulta en A Coruña. La magistrada apenas lleva una semana en su nuevo destino, al que llegó desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en la capital lucense, tras pedir un cambio de destino y solicitar estar al frente de una de las dos salas que hay en Galicia contra la violencia machista. La otra está en Vigo. Se le concedió por reunir los méritos suficientes y ser la magistrada con más antigüedad en solicitarlo.

Fue a principios de junio cuando el BOE publicó su nuevo destino en A Coruña, donde ahora vuelve a desarrollar en sus ratos libres el tarotismo. Desde que se mudó a A Coruña, el asistente personal que la acompaña desde hace años puso carteles por distintas zonas de la ciudad. En ellos se puede leer: «Tarotista con gran experiencia en consulta personal o por teléfono sin límite de tiempo. Fines de semana incluidos. Se dan recetas de magia blanca». Y se añade un número de teléfono.

Es el asistente quien responde a las llamadas telefónicas y el que explica cómo se desarrollará la sesión. Insiste en que no hay límite de tiempo, que todo comienza por una visión general de la salud, el trabajo y el amor, para después entrar más en el fondo de los detalles que al cliente le inquieten. También destaca el profundo conocimiento que la vidente tiene sobre el tarot y su larga experiencia en asuntos de magia blanca.

En Lugo, su anuncio de tarotista hizo que el Consejo General del Poder Judicial le abriese un expediente para suspenderla de empleo y sueldo durante seis meses. El promotor del castigo consideraba que había cometido una falta muy grave al ejercer actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado.

No fue sancionada

Sin embargo, la comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial rechazó sancionarla por cinco votos a dos, con lo que García Pérez pudo continuar ejerciendo en contra del criterio del instructor del expediente y de la Fiscalía. La propia jueza contó entonces en una entrevista a La Voz de Galicia que veía su futuro dentro de la Justicia «bastante malo». La magistrada siempre defendió que la consulta del tarot era de su asistente y que en alguna ocasión lo hacía ella ocasionalmente. «Es un acuerdo entre particulares», dijo a La Voz.

En aquella entrevista, la magistrada, que tiene uno de los expedientes más brillantes de la judicatura, contaba que su primer destino fue Motilla del Palancar. Después se fue a Collado-Villalba. Por aquel entonces ascendió a magistrada y se trasladó a Las Palmas, «y allí me notificaron la suspensión por un año y seis meses por un problema en Collado. Es decir, me fui a la calle, sin paro y con las limitaciones que imponen las incompatibilidades profesionales», recordaba. Fue cuando hizo de estríper. «Me habían echado a la calle, pero no es ningún placer», reconoció. También se postuló recientemente a participar en el programa de televisión First Dates.