Las nueve ciudades gallegas soportan 2.348 edificaciones en estado de ruina

La Voz de Galicia

redacción / la voz 11/11/2017 05:00 h

El parque inmobiliario de Galicia goza de buena salud. El estado del 88 % de los 1,6 millones de inmuebles es considerado técnicamente como bueno. Pero 9.333 de ellos cuentan con la declaración de ruina; 34.469 presentan malas condiciones, y otros 147.414 sufren deficiencias estructurales y de habitabilidad.

Las nueve ciudades más pobladas son porcentualmente las que mas casos de inmuebles en mal estado presentan, llegando a un 16,9 en lugar del 11,3 % del conjunto de Galicia, con 2.348 edificaciones ruinosas. Los cascos históricos son los que cuentan con el parque más deteriorado, creando auténticos tapones a la recuperación urbanística y poblacional, enquistados en algunos casos desde hace décadas, propiciando la marginalidad y la okupación.

La Voz ha radiografiado el estado de las siete urbes más pobladas, encontrando focos de ruina inmobiliaria en prácticamente todos los enclaves. El caso de Vigo se analizará en una entrega posterior que se publicará mañana.

A Coruña

Tapones en la zona vieja. En A Coruña no existen barrios que se encuentren mayoritariamente despoblados y, por tanto, con sus viviendas abandonadas. Pero el paso de los años y la expansión urbana sí han restado vecinos a zonas como As Xubias o A Silva, donde numerosas viviendas están tapiadas para evitar que sean ocupadas ilegalmente. Son barrios de casas antiguas, que no se llegaron a integrar en el mapa urbanizado de la ciudad. El mismo efecto se nota ya en Eirís, zona de inmuebles unifamiliares. Pero el caso más destacable de casas vacías se encuentra en el centro coruñés, en los barrios de la Ciudad Vieja y Pescadería, con calles como el Orzán donde hay edificios enteros sin uso que lastran la revitalización de dichas áreas.

ourense

Andamios con antigüedad. El foco de edificios abandonados en Ourense se concentra en el casco histórico. Medio centenar de expedientes de ruina se salpican por la zona monumental, en especial en el área sur, pendiente de su recuperación integral. Herencias múltiples, la compleja situación urbanística de la ciudad o las dificultades para actuar en un área protegida se esconden detrás de los motivos que provocan que los andamios y los precintos se mantengan durante años en lugares tan simbólicos como los aledaños de la Praza Maior.

lugo

Sin lustre en A Milagrosa. El abandono de inmuebles va en Lugo por calles. Ocurre en A Milagrosa, principalmente en el Camiño Real, donde varios edificios adquiridos durante el bum inmobiliario han acabado en manos de bancos y de los okupas. Algún negocio ha tenido que trasladarse ante las incomodidades que les ocasionaban estos vecinos. En los últimos días se han producido incidentes en esta calle con algunos de los okupas. Otras calles del mismo barrio dan cuenta de la vejez de los edificios, circunstancia que favorece que los alquileres sean muy baratos. La iniciativa privada, asociaciones de vecinos y Ayuntamiento intentan gestionar la rehabilitación de la parte más antigua mediante la consecución de un Área de Regeneración Urbana.

pontevedra

Abandono institucional. El principal foco de abandono se encuentra en la antigua comandancia de la Guardia Civil. Cerrada desde el 2006, el inmueble se ha convertido en un punto de insalubridad e inseguridad, con un incendio en su interior incluido. A raíz de ese suceso se tapiaron los accesos, pero el edificio sigue abandonado, y con paso franco desde alguna de las ventanas. El edificio es propiedad del Estado, que intentó sin éxito su venta por 1,8 millones de euros. El Concello ya tramitó varios expedientes por su estado de conservación. Otros inmuebles emblemáticos sin uso son la antigua delegación de Hacienda, en plena plaza de la Herrería, y la anterior sede de la Xunta en la calle Benito Corbal, cerrada desde el 2008 y objeto de futura rehabilitación por 5,1 millones de euros.

ferrol

Aspecto de posguerra. El caso más paradigmático de abandono es Ferrol Vello, declarado BIC en el 2011. La cuna de la ciudad suma 1.020 viviendas y de ellas casi la mitad están desocupadas. En 23 solares ya no están sus edificios, y 135 locales de los 252 están vacíos. Es el epicentro del deterioro y son muchas las calles que presentan un aspecto como de posguerra. La ruina se ha apoderado de algunos edificios, como la Praza Vella o la casa en la que Carballo Calero pasó su infancia. El tramo inicial del Camino Inglés ha tenido que ser desviado porque una calle permanece cerrada por riesgo de desprendimientos. El futuro del barrio se aferra ahora a su plan especial para 12 años, con 20 millones de factura.

santiago

Amparo patrimonial. El turismo y la condición de enclave Patrimonio de la Humanidad pone coto al abandono, no solo en el casco histórico, sino también en el ensanche. El barrio de Roláns es el ejemplo más reciente de que la dejadez acaba en derribo.

La Xunta prevé declarar áreas urbanas de regeneración de interés autonómico

La Lei de Rehabilitación e de Rexeneración Urbana de Galicia, cuyo borrador fue aprobado el jueves por el Consello para su exposición pública, creará una nueva figura urbanística que posibilitará la actuación directa de la Xunta en ámbitos urbanísticos de interés general. Dicha clasificación se denominará «Rexurbe» y englobará planes y actuaciones integrales para posibilitar la regeneración urbanística y social de espacios que se consideren de interés autonómico.

Afectarán principalmente a ámbitos declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC) que se encuentren con un alto nivel de deterioro. La declaración de área rexurbe tendrá que ser aprobada por el Consello de la Xunta, según figura en el borrador de la citada ley. Además de incluir actuaciones de regeneración urbana, el plan tendrá que contar con medidas sociales, propuestas de mejora ambientales y económicas en las que estén inmersas las administraciones involucradas (ayuntamientos, diputaciones, Xunta e incluso el Gobierno central si le corresponde) para tratar de conseguir la recuperación de espacios abandonados que están impidiendo la llegada de nuevos moradores y establecimientos comerciales.

La futura ley de recuperación urbanística gallega, además de contemplar actuaciones en ámbitos generales, también creará la figura de las ARRU (áreas de rehabilitación e rexeneración urbana), que será declarada cuando se pretenda actuar en edificios y viviendas concretas, pudiendo incluir la reurbanización de sus espacios públicos.

Zonas especiales

La declaración de zonas de especial necesidad de rehabilitación (ZER) es otra de las propuestas que pretende poner en marcha la nueva normativa, que se prevé esté culminada en su fase de anteproyecto en abril del próximo año.

Esta declaración permitirá la intervención inmediata en edificios aislados cuando sea preciso por su estado de deterioro o por el interés general para facilitar la instalación de servicios y equipamientos que tengan una especial relevancia para la zona. Esta consideración de zona de especial necesidad de rehabilitación tendrá que llevar aparejada la declaración de utilidad pública y la ocupación de bienes y derechos de las edificaciones abandonadas o en estado de ruina, que incluso podrán ser expropiadas de manera forzosa. El valor de tasación de la propiedad caerá a la mitad del de mercado.

Con información de B. Capelán, R. Novoa, E. Souto, S. Barral, R. Pita, I. Carballo y C. Punzón.