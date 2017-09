«Entré en la casa y vi al okupa acostado en un colchón»

0

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 09/09/2017 11:02 h

Varios okupas se adentraron en el número 8 de la calle Marina Pineda, en el barrio de Os Mallos, un edificio de cuatro pisos. Cuando la agente de una inmobiliaria fue al edificio con un cliente solo se encontraba en el interior un joven, que fue desalojado por medio de varios agentes de la Policía Local y ni fue detenido: «No se puede arrestar porque el joven decidió abandonar la vivienda por su propia voluntad», indicaron los agentes desplazados al lugar.

Los vecinos habían observado que en los últimos días algunas personas entraban y salían del edificio, «pero nadie nos alertó», contó L.F., la responsable del inmueble.

Pero el pasado jueves tuvo que acompañar a un interesado en la compra del edificio. La inspección era piso por piso. Con mediciones incluidas.

«Días antes recibí una llamada preguntándome si alquilaba uno de los pisos. Le dije que no, que ya estaba apalabrado. Me contestó: no te preocupes, te lo ocuparemos», contó la mujer.

Esa llamada hizo dudar a la mujer y más cuando observó que el cristal del portal estaba roto. «Habían reventado el bombillo de la cerradura y colocaron unos papeles que impedían que la puerta se cerrase», contó la responsable del edificio.

Aun así la mujer y el interesado en hacerse con el edificio entraron en el inmueble. Nada raro observaron en el primer piso. Cuando llegaron al segundo, L.F. observó que una de las dos cerraduras «estaba reventada». En ese momento comenzó a tener miedo, «mucho miedo», subrayó.

Aun así, sus llaves le permitieron abrir la puerta de la vivienda. Entró ella, detrás su cliente. «Cuando llegué a una de las habitaciones vi a un joven acostado en un colchón de espuma», dijo la mujer. «El miedo se apoderó de mí, pero aun así me enfrenté a él», indicó.

La mujer le preguntó quién era. «Él solamente balbuceaba», recuerda la trabajadora de la agencia. «¡Vete de aquí ya y que sepas que llamé a la policía».

El joven abandonó el piso, pero escuchó las sirenas del 092. «Por ello, en vez de abandonar el inmueble se escondió en los pisos superiores», contó la responsable del edificio.

Los agentes de la Policía Local pronto lo localizaron. Estaba en el ático, según fuentes próximas a la investigación. Los agentes, incluso los camuflados, hablaron con él. La conversación sirvió para que el joven abandonase por su propia voluntad el piso okupado, «por lo que no procedía arrestarlo», dijeron los agentes

El hombre abandonó el lugar con sus pertenencias. Se sentó en un portal próximo, en las proximidades de una farmacia. Tras un tiempo en el lugar decidió llevar las bolsas con sus pertenencias a un locutorio que está ubicado en la calle Mariana Pineda, en Os Mallos. «Me dijo si podía guardar aquí sus cosas que iba a buscar un lugar para dormir», señaló un testigo.

Se vende o se alquila

Advierten fuentes próximas a las fuerzas de seguridad «que es muy arriesgado colocar carteles de se vende o se alquila en los pisos».

Los expertos están observando que los pisos, bajos o casas que en sus estructuras anuncian su venta o alquiler «son el objetivo de los okupas». Es preferible «anunciarse por otros medios», dijeron, y de esta forma «se evitarían ocupaciones».

El juzgado da un día de gracia a los okupas del edificio de Vigo e. v. pita M.MORALEJO Los vecinos creen que solo queda uno y que sigue tirando basura El juzgado de primera instancia número 7 de Vigo dio un día de gracia a los okupas del edificio de la Travesía de Vigo para que presenten un recurso contra su desalojo. Si el lunes no lo hacen, la sentencia de ejecución del desahucio será firme y el martes día 12 la jueza dictará de oficio una orden de expulsión sin necesidad de que lo pida la procuradora de la inmobiliaria Altamira del banco Santander, dueño del piso ocupado y que promovió el juicio contra los intrusos. El martes, el juzgado enviará al servicio común de Notificaciones y Embargos la orden para desalojar a los okupas. Una comisión judicial, previsiblemente acompañada de policías, acudirá en fecha aún sin fijar al dúplex de la Travesía de Vigo a cambiar la cerradura y echar por la fuerza a sus moradores ilegales. Seguir leyendo

Arteixo reitera que A Coruña realojó en junio a una familia en Pastoriza

«Solo desde la desinformación o la mala fe se puede afirmar que la actual Administración de A Coruña no ha realizado ningún realojo en Arteixo», reiteró ayer Carlos Calvelo, alcalde arteixán, después de que desde el gobierno local coruñés se asegurase que los realojos de chabolistas de asentamientos de A Coruña en lugares de Arteixo se realizaron en mandatos anteriores. Reitera Calvelo que Arteixo «constató que el pasado 23 de junio el Ayuntamiento de A Coruña trasladó a una familia hasta ese momento tutelada por sus servicios sociales al lugar de A Maceira (Pastoriza)».

Denuncia el concello arteixán que A Coruña pagó durante varios meses el alquiler a esa familia «y se desentendió de las labores de seguimiento y tutela», y añade que al menos hay otras tres familias a las que A Coruña pago, al menos hasta el mes pasado, el alquiler y parte de los gastos de suministros.

El gobierno local de A Coruña, en respuesta a la acusación lanzada el jueves por Calvelo, dijo que «o programa municipal de axudas ao aluguer para familias residentes en asentamientos precarios naceu no ano 2000. Polo tanto desde esa data estase apoiando económicamente as familias neste concello e noutros». Añade que «obviamente, o concello ten adquirido un compromiso con estas familias así como con concello de acollida cando o realoxo non se produce notermo municipal da Coruña. En consecuencia, estes apoios se manteñen coa modalidade que tiveran no se seu momento en tanto se traballa en atopar unha alternativa habitacional máis adecuada».

En contra de la denuncia reiterada ayer por Calvelo de que en junio al menos una familia fue realojada en Meicende, tanto el alcalde como otros miembros del gobierno local aseguraron esta semana que durante el actual mandato A Coruña no ha hecho ningún realojo en Arteixo.