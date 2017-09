Una avería en un avión de Vueling deja en tierra a más de un centenar de pasajeros

0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 09/09/2017 15:44 h

Más de un centenar de viajeros esperan en Alvedro desde las seis de la mañana para volar a Barcelona. El problema surgió cuando los pasajeros se encontraban ya a bordo de la aeronave. El comandante arrancó los motores pero uno de los chivatos le mostraba que la máquina derecha se recalentaba. El piloto informó del problema a los pasajeros y les llegó a decir que su sentido común le recomendaba no despegar, y ordenó evacuar la aeronave. Desde Santiago llegaron técnicos para supervisar el motor, "pero la avería es demasiado grave", le explicó el piloto a aquellos pasajeros que le preguntaban mientras él y su tripulación desayunaban en la cafetería de Alvedro. Cuando se levantó de la mesa, el comandante se paró a hablar con otros viajeros afectados que se iba encontrando en la terminal: "Tomé la decisión de no volar porque era peligroso. No voy a arriesgar las vidas de los viajeros ni la de mi familia, que también iba en el avión", les comentaba.Ante la gravedad de la avería, Vueling ha hecho despegar una aeronave desde Barcelona, "pero nos dicen que no llegará a A Coruña antes del mediodía", contó un pasajero.Esta incidencia hizo que muchos pasajeros perdiesen conexiones internacionales y nacionales desde El Prat. Un grupo de nueve coruñeses tampoco conseguirá embarcar a tiempo en un trasatlántico que zarpa hoy desde el puerto de Barcelona.