«Me maltrataba desde hace unos años, era una persona muy agresiva»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Brais Capelán

A Coruña / La Voz 25/08/2017 05:00 h

Hace solo unos días que Cleopatra Alonso llegaba a su casa, sobre las cuatro de la mañana del lunes, y se encontraba a su madre muerta y a su hija desaparecida. Un golpe muy duro para cualquier persona, pese a que la niña de 21 meses está a salvo y su expareja ha sido detenida por estos hechos y se encuentra ya en prisión. Pero a ella no le tiembla el pulso a la hora de hablar de lo sucedido: «Estoy viviendo una situación muy complicada».

«Él estaba bajo tratamiento médico. Me hacía de todo. Me maltrataba, tanto psicológica como físicamente desde hace unos años. Era una persona agresiva», relata Cleopatra sobre su relación con él, que este miércoles pasaba a disposición judicial y la jueza le acusaba de un delito de homicidio por la muerte de su suegra en su piso de Monte Alto (A Coruña) y otro de malos tratos hacia Cleopatra. El presunto autor de los hechos se encuentra ya en la institución penitenciaria de Teixeiro.

«Ya tenía antecedentes por apuñalar a una persona. Tenía muchos problemas con otra gente», señala la mujer sobre la que ha sido su pareja durante más de cuatro años y con el que tiene una niña en común. Su otro hijo, más mayor, que es fruto de una relación anterior, «sigue en casa de un amigo y no sabe nada de lo que le ha ocurrido a su abuela». La pequeña, que sigue bajo tutela de la Xunta, le será entregada «en breve». «No pueden acusar a mi expareja de secuestro porque no teníamos nada firmado sobre la custodia de nuestra hija», señala.

Ahora, Cleopatra Alonso deberá hacer frente en solitario a todos los gastos. «El piso es de mi madre, que pagaba el alquiler. Me mudé con ella cuando me separé de mi expareja», afirma, aclarando que no ha tenido «ni asistencia psicológica» durante estas duras jornadas posteriores al macabro suceso.