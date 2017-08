El homicida de Monte Alto, un aficionado a los reptiles con deudas en la tienda de animales

0

La Voz de Galicia

25/08/2017 05:00 h

Una de las facetas más características de Jorge Mariñas, presunto responsable de la muerte de su exsuegra, es su amor por los animales. Sobre todo por los reptiles. Sus perfiles en redes sociales así lo acreditan. Posa con serpientes, lagartos y otros animales. El hombre de 43 años acudía «casi a diario» a una tienda de especies exóticas del centro coruñés. «Le fascinaba todo tipo de animales. Tenía serpientes, lagartos, hurones y perros», señala el propietario del negocio, al que Cleopatra Alonso ofreció el miércoles todas sus mascotas para que las cuidase: «Me envió un wasap y me contó lo ocurrido. Me quedé alucinado».

El dueño de la tienda afirma, al igual que su expareja, que el homicida «se encontraba a tratamiento» y era «una persona muy nerviosa y desequilibrada». «Solía venir con ella y sus dos hijos, a los que trataba muy bien, pero desde hace unos meses, cuando se separó, dejó de venir. Lo echaron de su trabajo y pretendía saldar la deuda que tenía en mi tienda vendiéndome terrarios. Yo me negué y él montó un show. No volvió», concluye el propietario.

La asociación animalista Gatocan afirmaba ayer que dos vecinos del edificio donde residía el presunto homicida habían observado que sus mascotas seguían en el inmueble, precintado por la policía. La presidenta de la sociedad, Beatriz Martín, lamenta las trabas para sacar a los animales del piso. Las mascotas han sido entregadas finalmente a una protectora.

«Me maltrataba desde hace unos años, era una persona muy agresiva» Cleopatra Alonso, hija de la fallecida en el crimen de Monte Alto, afirma que su expareja estaba «bajo tratamiento» Hace solo unos días que Cleopatra Alonso llegaba a su casa, sobre las cuatro de la mañana del lunes, y se encontraba a su madre muerta y a su hija desaparecida. Un golpe muy duro para cualquier persona, pese a que la niña de 21 meses está a salvo y su expareja ha sido detenida por estos hechos y se encuentra ya en prisión. Pero a ella no le tiembla el pulso a la hora de hablar de lo sucedido: «Estoy viviendo una situación muy complicada». «Él estaba bajo tratamiento médico. Me hacía de todo. Me maltrataba, tanto psicológica como físicamente desde hace unos años. Era una persona agresiva», relata Cleopatra sobre su relación con él, que este miércoles pasaba a disposición judicial y la jueza le acusaba de un delito de homicidio por la muerte de su suegra en su piso de Monte Alto (A Coruña) y otro de malos tratos hacia Cleopatra. El presunto autor de los hechos se encuentra ya en la institución penitenciaria de Teixeiro.

El Ayuntamiento coruñés asegura que contactó con la mujer, mientras ella lo niega

El Ayuntamiento de A Coruña aseguraba ayer que ya se había puesto en contacto con Cleopatra Alonso y su hermana para prestarles asesoramiento psicológico y jurídico por el fallecimiento de su madre. Las áreas municipales que se estarían encargando del caso son las de Igualdade y Xustiza Social.

Sin embargo, la propia hija de la víctima del crimen de Monte Alto aseguró a última hora de la tarde de ayer a La Voz que «nadie» se había dirigido a ella todavía. «No hablaron conmigo en persona, ni me llamaron, ni nada», lamenta Cleopatra, que denuncia que se encuentra en una situación económica «límite». «Espero que me ayuden, pero hasta el momento solo los vecinos se han interesado por mi estado. No sé lo que vamos a hacer, ya que el sueldo que tengo no me permitiría pagar el alquiler del piso de mi madre», afirma.

Recogida de firmas

El BNG ha iniciado una recogida de firmas para que el Ministerio de Justicia dote al juzgado de Violencia sobre a Muller de A Coruña de un magistrado sustituto. El tribunal lleva desde el 16 de agosto desviando sus casos al juzgado de guardia. Ana Pontón, portavoz de los nacionalistas en el Parlamento, lamentaba que «a carta de presentación do gran pacto de Estado sobre o machismo sexa o peche dun xulgado». Pontón también criticó el papel de la Xunta al respecto: «É responsable do que está a acontecer porque nin reclama nin presiona ao Goberno central».