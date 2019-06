El accidente mortal de Coirós fue causado por un kamikaze que huía de la Guardia Civil de Tráfico

Padres y amigos de víctimas en accidentes de tráfico cuentan cómo cambiaron sus vidas tras el suceso

Este fin de semana en Ribeira debía disputarse el memorial Alberto Villaverde. Pero no será así. El equipo invitado, el Leis de Pontevedra, no asistirá. El motivo: la muerte de Sofía Pérez, la joven jugadora de fútbol sala en la ciudad del Lérez que perdió la vida en el brutal siniestro ocurrido esta semana en Vigo. Su historia guarda un triste paralelismo con la del homenajeado ribeirense. Alberto tenía 19 años cuando un accidente de tráfico, el primero sucedido en la autovía del Barbanza, segó su vida. «Recordo perfectamente como me enterei. É imposible esquecelo. Chamoume meu tío, que houbera un accidente. Eu sabía que varios amigos ían pasar uns días de vacacións, chamei a un deles e, destrozado, confirmoumo. Que terrible. Ir pasalo ben e acabar así». Quien lo cuenta es Anxo Vidal, amigo y compañero futbolístico de Villaverde. Cuando todo sucedió, en el 2008, aún no había cumplido 20 años. Una década después, el recuerdo de Alberto sigue muy vivo: «na pandilla sempre o temos presente; o accidente pasou, iso xa non se pode cambiar, pero en vez de recordar iso, recordamos os bos momentos que pasamos con el. O día do memorial é un día duro pero tamén moi bonito porque o sentimos moi preto. E sempre tentamos ter un detalles cos seus pais».

