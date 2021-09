«Hay años en los que perdemos 80 ovejas»

Roberto Castelos es un ganadero de 47 años que está al frente de una explotación de 815 ovejas en Monte Xalo, Carral, a 22 kilómetros de A Coruña.

—¿Sufre ataques del lobo?

—Sí, es un goteo continuo. El último, la semana pasada; hace dos, nos llevó a 13. No se puede incentivar la ganadería extensiva en un contexto como este. Lo que fomentan así es tener a los animales dentro y que no salgan para evitar ataques.

—¿Está de acuerdo con que se proteja al lobo y se prohíba su caza?

—Yo, por mi caso en particular, esperaba que se siguiese cazando. No quiero que desaparezca, pero creo que las poblaciones tienen que estar reguladas. Veo que a nosotros este tema nos está costando mucho, no solo por las ovejas que perdemos, a veces no las matan, pero causan abortos o las dejan malheridas de por vida.