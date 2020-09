La mitad de los niños del Vicente Otero de Carral, con el comedor en el aire

La empresa de cátering destina 12 monitores para atender a los 330 alumnos que tienen una plaza asignada

En el CEIP Ría do Burgo no se garantiza la continuidad del comedor tras la decisión de la empresa que gestiona el servicio de reducir el número de personas que atenderán a los alumnos de 14.00 horas a 16.00 horas. «Non só nos dixeron que non íamos ter máis monitores, senón que pasariamos dos 16 que xa tiñamos a 12», explica Óscar Lamiño, jefe de estudios del Ría do Burgo.

El equipo directivo del centro se enteró de esta decisión el día previo al inicio del curso para los más pequeños de infantil y los tres primeros cursos de primaria «coas prazas xa asignadas e cos alumnos admitidos», indica el director del centro, Vicente Muñoz. De este modo, Muñoz asegura que «non podemos garantizar a seguridad dos nenos». Pues no hay personal suficiente para realizar los traslados de los grupos, ni tampoco se pueden desinfectar correctamente las 50 mesas y 200 sillas en los 20 minutos entre turno y turno. «Non hai tempo material», continúa.

