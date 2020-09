Satisfacción entre los alcaldes de los concellos del área en los que se suavizan las restricciones

0

La Voz de Galicia Fran Brea

La Voz 02/09/2020 18:07 h

Después de casi un mes sufriendo más restricciones que el resto de municipios gallegos, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada se libran de las medidas decretadas por la Xunta el 8 de agosto y pasan a tener las mismas limitaciones que el resto de concellos de la comunidad, salvo aquellos en los que ayer anunció el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, nuevas restricciones.

Javier Gestar, regidor de Carral, indicó que «para nós é moi positivo, isto significa que no noso municipio os cidadáns están cumprindo as medidas restritivas que se impuxeron no seu momento. Os esforzos están dando os seus froitos». En la misma línea se expresó la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez: «Estamos satisfeitos porque isto supón que a evolución a nivel xeral é positiva. Aínda así temos que seguir tendo moita cautela».

Abegondo se mantiene con un único caso activo y su regidor, José Antonio Santiso, resaltó que las medidas implantadas hayan permitido frenar la propagación del covid-19. También agradeció la implicación y el trabajo del personal sanitario y de técnicos municipales de servicios sociales y mantenimiento por el control exhaustivo llevado a cabo. El Concello de Sada valoró «moi positivamente» el ser excluido de las normas que estaban en vigor desde el 8 de agosto, e incidió en seguir recomendando a los vecinos «moita cautela e precaución»

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, valoró como una «boa noticia» que en la jornada del miércoles el número de altas superara la cifra de nuevos contagios. Aun así, sigue llamando a la prudencia y pide que se cumplan las normas. Desde el Concello también se apuntó que la Policía Local está constatando como cada vez están más interiorizadas. Un ejemplo de ello es que se respeta más la prohibición de fumar si no hay distancia de seguridad. En la ciudad herculina se registraron este miércoles una veintena menos de casos activos en comparación con el martes.

Donde no cambiado la situación es en Arteixo. El alcalde, Carlos Calvelo, afirmó que en la localidad se sumaron cuatro infectados para un total de 140. Por ello, no es muy optimista en lo que respecta a que próximamente se suavicen las medidas. En el resto de municipios del área metropolitana coruñesa sí que podría suceder tras la reunión que tendrá mañana el subcomité clínico o después de la del lunes.