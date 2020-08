Polémica en Carral por la ausencia del alcalde en la primera reunión con Sanidade

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

Carral 11/08/2020 21:17 h

La ausencia del alcalde de Carral, Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños, de la primera reunión telemática el lunes con Sanidade para evaluar la evolución del covid ha generado polémica incluso entre los socios del ejecutivo local.

En este sentido, desde el PSOE de Carral se mostró ayer su «súa total incredulidade e incomprensión ante a ausencia de representación do Concello de Carral». «Queremos deixar constancia de que este grupo municipal non estaba informado e nos enteramos pola prensa esta mañá», indicaron en un texto que colgaron en sus redes sociales. Además, indicó que espera explicaciones por parte del regidor.

Más contundente se mostró el PP, partido en la oposición, que llegó a pedir la dimisión de Gestal. «Es inadmisible lo que ha sucedido. No puede ser que a una reunión con Sanidade para analizar la problemática del coronavirus en nuestro concello no se presente el alcalde ni ningún otro miembro de la corporación», indicó el portavoz municipal del PP, José Luis Fernández Mouriño. En opinión «es gravísimo que no se mire por la salud de los vecinos» y «motivo de dimisión». «Desde nuestro grupo le pedimos que reflexione y dimita», indicó y recordó que el de Carral fue el único alcalde de la zona que no estuvo en la reunión con el conselleiro de Sanidade el lunes a pesar de que era telemática.

Ya por la tarde, el regidor carralés salió al paso de estas declaraciones y mostró «su asombro ante las informaciones vertidas por ambos grupos políticos en relación a su ausencia en la reunión». Justificó no participar por una cuestión de agenda y dijo que había tenido una reunión en la que también formó parte el concejal del Partido Socialista, Pablo Couto, y que se prolongó desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.

Asimismo, indicó que la convocatoria de Sanidade se recibió por correo electrónico a las 10.12 horas y en ese momento ya estaba reunido, resultándole imposible acceder al email hasta que el remate del encuentro.

Gestal instó «a los partidos políticos a que dejen de generar alarma social de forma innecesaria» y les pidió que no intenten sacar «rédito político» a una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo.