Manuel Rodríguez: «O pan de Carral merece algún tipo de distinción»

La Voz de Galicia Toni Silva

a coruña 17/08/2020 09:55 h

En maio do 2012, Manuel Rodríguez estreaba a contraportada de El Comarcal cunha entrevista realizada por Ángel Castiñeira. O presidente da Asociación de Panadeiros de Carral tiña entón a esperanza de conseguir o selo propio do pan deste municipio. Pero nestes anos, as esperanzas murcharon.

-Entón non imos ter denominación de orixe para o pan de Carral?

-Nada, ofrecen unha cousa que non nos interesa. Xa fomos varias veces e sempre nos fan igual, e xa non pelexamos máis. Non nos queren dar ningunha opción de poñer Carral como nome de marca. Nin na denominación de orixe nin tampouco nos queren destacar no selo de Pan Galego. A min iso non me interesa.

-Pois xa son moitos anos loitando.

-Home, cando empezamos a faba de Lourenzá aínda non tiña a denominación, tamén por entón a estaba a pedir. O anterior alcalde de Carral, José Luis Mouriño, xa dixo que non interesaba sumarse ao do Pan Galego sen que apareza Carral. Temos un Ferrari e compáranche cun Seat Panda. Así non, hai pans especiais, non somos os únicos, pero penso que merecemos algún tipo de distinción.

-De feito, hai moitos despachos fora do seu municipio que anuncian «pan de Carral».

-Claro, en Sada, en Betanzos, ata creo que en Ferrol. Poñen que venden pan de Carral, aínda que nin é de Carral nin nada. É como os pementos de Padrón, agora resulta que todos son de Padrón. Co noso pan pasa o mesmo, non só é cuestión de fariña, tamén é unha forma de facer, un xeito que non lle dan noutros sitios.

-Na súa panadería seguen co método da tataravoa.

-Pois si señor. Facemos o pan como o que facían os avós do meu avó. Pero non o queren ter en conta. Só están interesados en que temos que promover o pan galego en xeral. Pero que ten que ver o meu pan co de Paiosaco, co de Arteixo, o da Laracha, o de Lugo… non ten nada que ver co noso. Se o pan ten unha fama, será por algo. Eu nos supermercados non vexo: «Temos pan de A Laracha, ou de Arteixo», só Carral. Xa intentamos xestionar a marca co goberno bipartito de Touriño, logo con Feijoo, pero ninguén nos apoia. Xa o deixo. Que che dean unha palmadiña nas costas para nada, iso non.

-Segue a presidir a asociación de panadeiros de Carral?

-Si, pero a asociación acaba por desfacerse, agora mesmo non ten ningún aliciente. O único que estamos é para facer unha festa que nos costa un montón de pasta, traballamos coma burros, e para nada. Todo o que se gaña non cubre os gastos. Ao final vai para que a xente o pase ben, iso está ben, pero non conseguimos nada máis.

-O máis visible son os talleres que fan cos nenos na Festa do Pan.

-Pero non hai unha axuda. Axudan a outros que non fan nada, pero a nós non.

-Naquela primeira entrevista lembrou que o panteón dos mártires era un referente de Carral.

-E tamén dixen que o panteón non se come. O pans si. O panteón é un monumento importante pero a Carral coñécese máis polo pan, onde vai parar.