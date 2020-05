Carral termina el plan de pavimentación y creación de aceras

0

Carral 30/05/2020 16:48 h

Tres calles del núcleo urbano de Carral (Rúa Río da Melra, Manuel Ferrol y Méndez Búa) lucen, desde esta semana, una imagen completamente renovada gracias al proyecto que el Concello acaba de finalizar y que implicó la pavimentación y la creación de aceras en estos puntos. No obstante, antes de iniciar las obras, el gobierno local tuvo que modificar el proyecto original, puesto que no resolvía «os problemas existentes nestas rúas».

Como explican desde el equipo de gobierno, «tal e como estaba pensado inicialmente, o proxecto non daba resposta ás necesidades dos veciños e veciñas do municipio». Así, el plan heredado no incluía ninguna intervención para solucionar, entre otros problemas, las frecuentes inundaciones en la calle Río da Melra. Este fenómeno se producía por la incidencia del río del mismo nombre y afectaba a algunas edificaciones de la zona. Esta calle contaba con una red unitaria de aguas fecales y pluviales que se separaron tras las actuaciones ejecutadas por el Concello. Las intervenciones en Río da Melra sirvieron, asimismo, para eliminar la vaguada existente. El proyecto incluyó, además, el suministro, extendido y compactado de zahorra natural, la formación de la acera, la pavimentación del vial y el pintado de la señalización horizontal.

Este no fue el único cambio que sufrió el documento original, que no resolvía el problema de circulación en Manuel Ferrol, donde la calle era demasiado estrecha para el tránsito de dos coches. Ahora, la calle, que conecta con la N-550, es de sentido único y dispone de un mayor número de plazas de aparcamiento. Asimismo, tanto en la calle Manuel Ferrol como en Manuel Jesús Méndez Búa se planteó la regulación del firme existente, la pavimentación del vial mediante mezcla asfáltica y el pintado de la señalización horizontal.

El proyecto se financió por el Plan de Obras e Servizos de la Diputación Provincial de A Coruña POS + 2018.