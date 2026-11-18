Nace en Cambre una asociación para paliar el duelo: «Los clínex siempre tienen que estar»
CAMBRE / LA VOZ
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El origen de la entidad, que busca acompañar y escuchar a los familiares, se remonta al trágico rali de Carral, donde murieron seis personas19 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Parece que escuchar es muy fácil, que lo hace cualquiera, pero no». Hace casi un mes, Sagrario, Julio y Susana fundaron una asociación en el municipio de Cambre con un servicio poco común: escuchar y