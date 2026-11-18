Julio García y Sagrario Sánchez son, junto con Susana Doval, el equipo de Elisamá. CESAR QUIAN

«Parece que escuchar es muy fácil, que lo hace cualquiera, pero no». Hace casi un mes, Sagrario, Julio y Susana fundaron una asociación en el municipio de Cambre con un servicio poco común: escuchar y