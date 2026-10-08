Arrancan las nuevas agendas de primaria con un tope de 30 pacientes por médico: dos centros de salud ya las estrenaron
SANTIAGO / LA VOZ
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Al Fontenla Maristany de Ferrol y al de Cambre se sumarán otros doce ambulatorios más en las próximas semanas08 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Dos centros de salud gallegos, el Fontenla Maristany de Ferrol y el de Cambre, acaban de estrenar el nuevo modelo de agendas de atención primaria que ha puesto en marcha el Sergas. Este cambio forma