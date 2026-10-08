Arrancan las nuevas agendas de primaria con un tope de 30 pacientes por médico: dos centros de salud ya las estrenaron

El CIS de Lalín, en la foto, será uno de los 14 centros piloto en donde se pondrán en marcha las nuevas agendas miguel souto

Dos centros de salud gallegos, el Fontenla Maristany de Ferrol y el de Cambre, acaban de estrenar el nuevo modelo de agendas de atención primaria que ha puesto en marcha el Sergas. Este cambio forma