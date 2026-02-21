Una baliza en la cocaína y 12 días tras los últimos albaneses detenidos en Vigo
VIGO / LA VOZ
Salieron cada noche del piso alquilado para analizar el mejor acceso a Guixar tras ser detectados siguiendo el contenedor en un viaje de ida y vuelta a Cambre21 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El sistema de refrigeración ocultaba 61 paquetes repletos de cocaína; el conducto de ventilación, nueve más. El peso bruto total llegó a 82 kilos, que en el mercado negro actual en las Rías Baixas tiene