Una baliza en la cocaína y 12 días tras los últimos albaneses detenidos en Vigo

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

CAMBRE · Exclusivo suscriptores

Portaban escalera, taladro o bridas para retirar el alijo del contenedor.
Salieron cada noche del piso alquilado para analizar el mejor acceso a Guixar tras ser detectados siguiendo el contenedor en un viaje de ida y vuelta a Cambre

21 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El sistema de refrigeración ocultaba 61 paquetes repletos de cocaína; el conducto de ventilación, nueve más. El peso bruto total llegó a 82 kilos, que en el mercado negro actual en las Rías Baixas tiene

