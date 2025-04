Diana Piñeiro (PP), proclamada nueva alcaldesa de Cambre

Diana Piñeiro (PP), nueva alcaldesa de Cambre César Quian

Cambre estrena tercera alcaldía en estos dos años de mandato. La popular Diana Piñeiro toma el relevo de María Pan y Óscar García Patiño, ambos de Unión por Cambre (UxC) formación que renunció al gobierno local este mes. El pleno apenas duró diez minutos hasta que se proclamó el nombre de la concejala popular como nueva regidora, que recogió el bastón de mando tras jurar la Constitución.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Diana Piñeiro se estrena en la alcaldía de Cambre César Quian

Como habían anunciado en la asamblea de la semana pasada, UxC no apoyó la candidatura del socialista Diego Alcantarilla, que solo obtuvo los cuatro apoyos de su partido y tres del BNG. Finalmente, Alternativa dos Veciños también se postuló a dirigir el Concello, con solo dos votos. Por su parte, el PP cosechó los cuatro de su formación. Pero al no conseguir mayoría absoluta, el sistema de elección fue por votos electorales, donde el PP se imponía claramente al resto de opciones que se postulaban.

Diana Piñeiro habló de época de transición hasta las próximas elecciones, donde espera el apoyo del resto de fuerzas. «Son momentos de lealtade a Cambre, o PP tamén confía en que os demais partido axuden a sacar a Cambre desta situación», indicó Piñeiro tras recoger el bastón de mando. Pidió «eficacia, intelixencia e proporcionalidade» en esta nueve etapa que tildó de transición. «Hoxe non é un día de celebración senon de transición. A celebración chegará dentro de dous anos cando os veciños elixan aos seus representantes», dijo. Habló de «propósitos alcanzables» como meta. «Este cargo ven imposto por lei, por respecto institucional despois de respectar á Unión por Cambre como forza máis votada. Traballaremos con gran esforzo, talento político e diálogo aberto», indicó Piñeiro.

Tampoco ocultó que si ella era la nueva alcaldesa se debía a la falta de acuerdo de los grupos de izquierdas, de quien recibió la felicitación con más o menos matices de crítica. «Vostede chega á alcaldía amparada polo PSOE e o BNG, cos que fixo unha fronte común para desestabilizar ao anterior goberno, espero que teña moita sorte e que os seus socios non lle fallen, señaló la regidora saliente de UxC», María Pan. El otro aspirante con opciones, el socialista Diego Alcantarilla, le indicó que su partido trabajará desde la opocisión, mientras que Daniel Carballada (BNG) no ocultó su discrepancia «á chegada dun goberno do PP, como ven dixo Piñeiro, por falta de entendemento da esquerda. Nós estamos a sacar Cambre adiante», concluyó antes de desearle a la nueva alcaldesa una« feliz e boa andanza».

El portavoz de Alternativa dos Veciños, Raúl Varela, recordó la propuesta reciente de su partido de conformar un gobierno por parte de todas las fuerzas, un deseo que no fructificó. «Esto no es un tema de ideologías, estamos en las Antípodas, pero la situación es la que es. Es momento de dejar las rencillas a un lado por el bien de nuestros vecinos», concluyó.

El PP gobernará este concello de 25.000 habitantes, del área metropolitana de A Coruña, con solo 4 de los 21 ediles de la corporación, y con las posturas entre los partidos muy distanciadas.