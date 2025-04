El complicado puzle de Cambre: este lunes decide un nuevo gobierno para apenas 24 meses

Diana Piñeiro (PP) y Diego Alcantarilla (PSOE) se disputan este lunes la alcaldía de Cambre tras la dimisión de UxC.

En las últimas elecciones municipales, los vecinos de Cambre (25.000 habitantes) tuvieron hasta diez papeletas para elegir a su alcalde. Cinco opciones quedaron fuera de la corporación y las otras cinco parecen piezas de puzles diferentes e imposibles de encajar.

Mañana lunes a las once de la mañana está prevista la elección de un nuevo alcalde o alcaldesa después de dos años complicados para la fuerza mayoritaria, Unión por Cambre (7 concejales). Pese a gobernar el primer año con mayoría absoluta con el apoyo del PSOE (4), su regidor, Óscar García Patiño, acabó dimitiendo tras denunciar un bloqueo administrativo por parte de las dos funcionarias habilitadas nacionales. Ocurrió en marzo del año pasado.

Entonces cogió el relevo, por ese mismo partido independiente, la concejala de asuntos económicos, María Pan. La situación fue a peor porque, además de seguir recibiendo informes desfavorables de la secretaria y la interventora, la nueva alcaldesa perdió la mayoría absoluta por el paso del PSOE a la oposición. Así, un año después, a Pan no le ha quedado otra que retirarse, y con ella el partido que gobernó Cambre desde el 2015, para dar paso a un nuevo equipo.

Dos partidos se han postulado para conseguir mañana el bastón de mando. El PSOE, liderado por Diego Alcantarilla, oficializó su postura en una rueda de prensa apoyado por responsables provinciales de esta fuerza política. Se ofreció a liderar un grupo de izquierdas del que, de momento, solo el BNG (3 ediles) ha manifestado abiertamente su apoyo.

Por su parte, la candidata del PP, Diana Piñeiro (4) también dio un paso al frente, pero de forma más discreta y consciente de la que en la corporación de Cambre no encontrará apoyos naturales.

Por eso ambos candidatos estaban muy pendientes de la asamblea celebrada por Unión por Cambre en la noche de este pasado miércoles. Además de acallar los rumores que aseguraban que presentarían a un nuevo alcaldable, la formación independiente reiteró en la reunión que pasará a la oposición en los apenas 24 meses que restan de mandato. Y, lo más importante, que se abstendrán en las votaciones de los aspirantes. De cumplirse las directrices de la asamblea, el PSOE no conseguiría los once escaños necesarios de la mayoría absoluta. Como mucho, llegaría a las diez actas si suma el respaldo de Alternativa dos Veciños (2 ediles) más el de una concejala no adscrita que abandonó el Partido Popular.

Sin mayorías suficientes, el alcalde se elegiría entonces por el número de votos electorales del 2023. Y aquí el PP se pone en cabeza, ya que obtuvo 2.423 por los 1.728 del PSOE, por lo que Diana Piñeiro se convertiría en la nueva alcaldesa. «No me da miedo gobernar con solo cuatro concejales», señaló. Pero en Cambre siempre puede haber sorpresas. En la investidura del 2023, el PSOE, apoyo de UxC, había recogido los votos del BNG y Alternativa y pidió que la votación fuera secreta confiando quizá en dos apoyos despistados del PP. Pero fracasó.