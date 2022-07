MARCOS MÍGUEZ

En A Mercadoría (calle Nobel 27 A, Cambre) tienes la oportunidad de crear tu propia vajilla. Combinar a tu gusto platos llanos de un modelo con hondos de otro, e incluso las fuentes pueden ser de un tercero. Aquí no viene el lote empaquetadito como en otras tiendas, sino que el repertorio depende única y exclusivamente de tu elección. Ahora bien, si le echas el ojo a uno en concreto, no te lo pienses mucho, porque el stock no es fijo, sino que depende de lo que llegue en el camión cada quince días. «Los artículos de cerámica son excedentes de producción, no es algo que nos fabriquen en exclusiva, y esto es algo que también nos gusta. Para nosotros también es una sorpresa lo que nos va a llegar, porque no compramos por modelos», señala Romina, que junto a su pareja ha puesto en marcha este negocio. En esta nave ubicada en el polígono del Espíritu Santo (Cambre), que abrió sus puertas el pasado mes de marzo, puedes encontrar desde una gran cantidad de modelos de cerámica al peso hasta tazas, boles o fuentes con un precio único. También cristalería reciclada, mantelería o toallas. Es decir, que puedes salir con el ajuar completo por un módico precio. «Por diez euros te puedes llevar 12 o 13 platos», apunta Romina.

Todos los artículos, excepto la cristalería que está hecha en España, proceden de Portugal, adonde Romina y su pareja solían ir en busca de estos artículos, al igual que tantísimos gallegos. Así que viendo que era un gran reclamo, decidieron emprender esta aventura empresarial en A Coruña, su tierra natal, aunque en apenas cuatro meses ya han abierto un segundo establecimiento en Griñón (Madrid). «A raíz de que abrimos en A Coruña, muchísima gente por Instagram (@amercadoria_outlet) nos empezó a preguntar que si no íbamos a abrir en Madrid. Al final nos lanzamos y el pasado día 17 abrimos un segundo local, que de momento está teniendo muy buena acogida», dice.

MODELOS QUE VUELAN

Cada quince días, cuando llega el camión, suben la mercancía a las redes sociales para que sus seguidores vean lo que les ha llegado por si alguien tiene que completar alguna vajilla que se ha llevado previamente. «A veces hay modelos que gustan mucho, algunos artículos se agotan muy pronto. Igual se llevan solo platos llanos, y están pendientes de que entren nuevas unidades para volver y comprar los cuencos, las fuentes o lo que sea», explica Romina. Y es que en estos cuatro meses que llevan abiertos, confiesa, hay modelos que han despertado un auténtico furor. «Sí, sí, hay algunos en concreto que han tenido muy buena aceptación como unos platos color arena, muy naturales, rústicos, la fuente que tiene forma de mejillón o la ensaladera. También se venden muy bien los modelos de esmaltado reactivo, con colores muy fuertes, que llaman mucho la atención porque son muy diferentes a todo lo que estamos acostumbrados», asegura.