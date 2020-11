EU denuncia que el gobierno de Cambre «pretende imputar as presuntas ilegalidades do pavillón de Anceis aos veciños»

«pretende imputar as presuntas ilegalidades do pavillón de Anceis aos veciños»

a coruña 14/11/2020 16:25 h

El grupo municipal EU presentó un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Cambre, al objeto de paralizar el trámite de concesión de una licencia de obra a nombre de la Asociación Cultural y de Ocio de Anceis. Con fecha de 23 de Septiembre, desde el Ayuntamiento se le concede a la entidad una licencia de obra como requisito para legalizar el pabellón, petición que realiza la asociación en mayo. Con esta maniobra, según explica la formación, el concejal de Urbanismo y el propio Alcalde «seguen intentando derivar a responsabilidade na comisión do delito a unha Asociación que nada ten que ver coa legalización do pavillón».

Olga Santos, concejal de EU y persona que destapó la trama del pabellón, recuerda cómo en la campaña electoral Unión x Cambre, «publicitaba na sua revista o pavillón como propio. Agora que está aberta a investigación xudicial con presuntas irresponsabilidades penais, o Alcalde e o Concelleiro de Urbanismo desenténdense culpando a outros». Santos añade que «moitas foron as declaracións públicas dos responsables de goberno, arrogándose como propia, a construcción dun pavillón, que realmente financiu Amancio Ortega a título persoal». La concejal señala que ante la inminente llegada de unas elecciones municipales, el equipo liderado por García Patiño, «fixo todo o posible por consentir a construcción dun pavillón pechado antes de que o chan no que sería construído estivera legalizado a través da aprobación dun Plan Especial de Dotacións e Infraestructuras.Conforme á lei vixente, nunca podería ter sido construído o pavillón antes da aprobación e a execución do PEID, pero os dirixentes miraron para outro lado e facilitaron a construcción do pavillón».

Por ello, Santos resalta que el concejal de Urbanismo «prefire responsabilizar á Asociación antes que recoñecer a súa permisividade para que o pavillón estivera construído antes das eleccións». Además, desde EU destacan que el proyecto presentado fue para una pista cubierta, y así eludir la necesidad de haber aprobado el PEID para poder construir dicha instalación. Miembros de la propia Asociación, reconocieron públicamente que la instalación ya fue construida desde un inicio como cerrada y tal y como está actualmente y que «las fotografías presentadas para justificar una pista cubierta estaban falseadas».