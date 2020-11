El concejal de Urbanismo de Cambre tendrá que declarar por la obra del pabellón de Anceis

0

El concejal de Urbanismo de Cambre, Juan González Leirós, y la aparejadora municipal han sido citados a declarar el día 19 en el juzgado de Instrucción número 7 por una investigación que se lleva a cabo sobre un presunto delito cometido en la construcción del pabellón de Anceis.

Los grupos de la oposición (EU, Cs, BNG, PP y Alternativa dos Veciños) habían denunciado en febrero ante la Fiscalía presuntas ilegalidades en la obra de esa instalación. Desde Alternativa dos Veciños se indica que la Fiscalía «observou indicios de delito contra a ordenación do territorio, prevaricación e falsidade documental».

Desde el gobierno local se indica que se trata de un proceso normal como parte de una investigación, que se remitirá a la Fiscalía toda la documentación solicitada y que tanto el edil como la aparejadora van a declarar para «salvaguardar sus derechos» y dilucidar ciertos aspectos. Además, se puntualiza que las diligencias solo se abrieron por uno de los presuntos delitos, el de ordenación del territorio.

Desde el Concello recuerda que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ya hiciera en su momento una investigación respecto a esta obra y cerrara el expediente, por lo que entienden que no vio ningún problema relacionado con el pabellón.

Sin embargo, desde la oposición se había indicado que no «contaba cos requisitos necesarios para ser edificada como un pabellón, xa que foi edificado sen licencia e nun chan rústico sen título habilítante, motivo polo que a día de hoxe non se pode desfrutar publicamente do mesmo, ven dada cando menos, polo interese electoralista do Partido de Unión por Cambre».

El pasado enero el gobierno local había aprobado, solo con sus votos, en pleno el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións, que consideraba imprescindible para la apertura de la instalación.