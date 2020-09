«Con el aumento de contagios, muchas jugadoras no querían jugar»

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

11/09/2020 05:00 h

Nada sencillo es que Galicia se sostenga en la élite del sófbol español. Hasta que el Cambre lo consiguió en el año 2017, solo el Tiburones Universidade podía presumir de ello. Y lo había conseguido en el año 2003.

El esfuerzo que supone para deportistas no profesionales es extremo. Por eso, agarrarse a la Liga Nacional de División de Honor era una prioridad para el club cambrés. Pero no a cualquier precio.

Por eso, después de esta inédita etapa en la élite, el Cambre renunció a jugar este año en la Liga Nacional de División de Honor de sófbol (que tenía que haber empezado este fin de semana y se retrasa quince días). El equipo masculino tampoco disputará la Primera Nacional. La entrenadora del femenino, María Fernanda Jover, argumenta la decisión con el retardo de las autoridades deportivas y sanitarias en confirmar el protocolo de regreso a la actividad y la competición, y el temor de las integrantes del club ante la situación sanitaria.

«No había una seguridad total, no daban confirmado el protocolo. Con el aumento de contagios, muchas jugadoras declinaron jugar. Muchas tienen familiares en grupos de riesgo. Y teníamos que viajar a Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia», explica. «Además, el protocolo es muy difícil de cumplir para un club como el nuestro, no profesional, por la inclusión de personas vinculadas al protocolo, que no nos podemos permitir económicamente. Y por la propia instalación, ya que el campo de béisbol de Acea de Ama no tiene protocolo», añade.

El Cambre es uno de los tres equipos que renunció a competir (junto con el Proyecta y el Orio). El ayuntamiento de Cambre anunció que este año no organizará actividades municipales. María Fernanda Jover avanza: «Nuestros esfuerzos se orientarán a recuperar las categorías inferiores y realizar jornadas de tecnificación, porque ni la Federación Gallega ha avanzado en el calendario, por lo que competir se antoja complicado».