Un Rock in Cambre virtual para recordar ediciones pasadas

A Coruña 15/08/2020 13:23 h

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus obligó al concello de Cambre a suspender el Rock in Cambre, uno de los eventos estivales con más historia y que este año celebraría su 29.ª edición. Y aunque la música no sonará en directo en el municipio sí se podrá escuchar de manera virtual ya que hasta finales de mes, la página de Facebook de Rock in Cambre publicará una serie de vídeos de algunos de los artistas que se subieron al escenario en alguna de sus ediciones. Desde la concejalía de Cultura se decidió preparar «algo diferente co obxectivo de seguir mantendo vivo o espírito do festival de cara á vindeira edición, na que xa estamos traballando», señala la titular de Cultura, Mónica Varela.

La iniciativa telemática contará con la participación de representantes de grupos como Heredeiros da Crus, Los Barones, Tregua, Boikot, asi como algunos otros de agrupaciones locales.

La responsable de Cultura indicó que el Concello ya está trabajando en la próxima edición, que se celebrará si la situación sanitaria lo permite. «Estamos organizando a vindeira edición con esforzo e ilusión para que sexa memorable», aseveró.