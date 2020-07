La oposición de Cambre pide que la corporación no coja vacaciones en agosto

0

El PP de Cambre, junto con el BNG, Alternativa dos Veciños, EU y Ciudadanos firmaron un documento por el cual solicitan al alcalde del municipio, Óscar García Patiño, que en el mes de agosto ningún político coja vacaciones a tenor de la situación generada por el covid. Recuerdan que las juntas de portavoces y comisiones informativas y plenos de agosto se trasladaban habitualmente a septiembre. «Pero tendo en conta que no Concello de Cambre non se tivo conta á oposición durante toda a fase do confinamento, non houbo comunicación nin participación, e existen moitos asuntos que teñen que ser tratados, os grupos da oposición, por unanimidade, considera necesario que o gobierno municipal asuma as súas responsabilidades e estén a pleno rendemento durante o mes de agosto», señalan en un comunicado.