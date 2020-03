Cambre llevó  a cabo un pleno extraordinario a puerta cerrada para no perder una ayuda de 1,4 millones

0

Cambre 17/03/2020

Cambre 17/03/2020 18:52 h

Cambre celebró el lunes un pleno extraordinario a puerta cerrada en la que se aprobó la modificación de un acuerdo adoptado en enero para solicitar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) una subvención para renovar, con teconología led, 2.061 puntos de luz en Cambre, O Temple, A Barcala y el polígono de Espíritu Santo.

El IDAE había exigido algunas modificaciones en la documentación presentada y el gobierno local optó por celebrar una nueva sesión para ratificar el nuevo documento, que fue respaldado por todos los partidos, a excepción del PP y el BNG.

La intención del Concello es que el IDAE pueda sufragar el 80 % de esta obra (1.480.620,73 euros), mientras que la cuantía restante procedería de las arcas municipales (370.155,18 euros).

La estimación del Concello es conseguir un ahorro aproximadamente un 60 % en el gasto anual de iluminación, lo que implicaría un ahorro un ahorro de 300.000 euros.

«Los servicios técnicos municipales no podían garantizar que esta ayuda no se perdiese en caso de no aprobarse la modificación y el proyecto en el pleno», indicó el alcalde, Óscar García Patiño, para justificar la celebración de una sesión extraordinaria.

Debido a la crisis sanitaria, el Concello adoptó una serie de medidas de prevención. Entre ellas, se acordó la celebración del pleno a puerta cerrada y manteniendo, además, la distancia de seguridad entre los miembros de la corporación municipal.