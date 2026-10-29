A prisión los ocho detenidos, entre ellos un agente, por tráfico de drogas a gran escala en la provincia de A Coruña

Familiares de los detenidos, en el exterior de los juzgados de Betanzos. ATR

En Betanzos nunca habían visto un despliegue tan generoso de las fuerzas de seguridad. Las dos entradas del edificio del juzgado estaban flanqueadas por varios agentes de la Guardia Civil mientras, en el interior, los agentes de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera rozaban la veintena. El motivo era la comparecencia ante la jueza de cinco de los ocho detenidos en los últimos días en un operativo de tráfico de drogas en varias localidades de la provincia de A Coruña. La magistrada decretó el ingreso en prisión provisional, comunicado y sin fianza de las ocho personas detenidas, una de ellas miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por el exterior de la plaza brigantina se repartían numerosas familias de los detenidos.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en esta jornada pasaron a disposición cinco detenidos y en la del domingo otros tres arrestados dentro de la misma causa.

Estas ocho personas están investigadas por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal. A mayores, dos de los arrestados que pasaron este jueves a disposición judicial están investigados por tenencia ilícita de armas y un tercero por revelación de secretos y acceso ilícito a información reservada.