Una semana de incógnitas con el brote de gastroenteritis de Betanzos

El camión cisterna, en la emblemática plaza García Naveira de Betanzos Dolores Vázquez

«Hoy por la mañana vendimos solo un suero», indicaban ayer en la Farmacia Couceiro. Nada que ver con el trajín de los días anteriores. Podría ser un síntoma de que el brote de gastroenteritis que preocupa a los vecinos de Betanzos desde el domingo está remitiendo. Pero ni desde el Sergas ni desde el Concello se atreven a confirmarlo. Por el momento, se recomienda no consumir directamente el agua de la traída municipal ni tampoco de las fuentes. Cuatro días después, nadie se atreve a indicar el origen.

Hay más incógnitas que certezas en un caso que ha obligado a reforzar con más personal el centro de salud, que llegó a quedarse sin suero, según indican algunos pacientes. El Sergas estimaba ayer que se superaban las 300 personas afectadas, pero muchos no dieron parte de sus síntomas.

«O meu marido púxose mal hoxe pola mañá, o neto estivo con febre e vómitos o sábado, a neta estivo algo mala onte, pero xa se levantou ben, e o meu fillo sentiuse mal o luns, pero puido ir traballar», explicaba ayer Isabel Bujía, una vecina de la zona del Rollo, que acudió provista de un carro de la compra y varias garrafas y botellas para coger agua del camión cisterna que aparcó en la emblemática plaza García Naveira en cuanto se desmontaron los puestos del feirón. «Eu de momento non tiven nada, e nós sempre bebemos auga da traída», reconocía la mujer.

En la feria se vieron muchas botellas de agua embotellada. «Nós problemas non tivemos. Trouxemos a auga de Padrón, sempre a traemos, non só hoxe polas restricións», comentaba Begoña Isorna, de Churrería La Gallega, uno de los puestos instalados en la plaza. «Deunos medo tomar o café esta mañá, pero, aínda así, tomámolo; esperemos que non pase nada», reconocía junto a sus compañeras de puesto.

Hosteleros de Betanzos admiten que el brote de gastroenteritis ha generado alarma y que han tenido cancelaciones, pero también dicen que la clientela de siempre no falla. Miguel Ángel Sobrino, del bar O Jaiteiro, no ha notado cambios. En su familia hubo dos personas enfermas tras beber agua de una fuente cercana. «Puede ser casualidad, pero yo no bebí y no me afectó», comentaba.

Dos vecinas de Betanzos, con agua embotellada Dolores Vázquez

Garrafas de agua a domicilio

El Concello y Viaqua comenzaron el miércoles a suministrar a los vecinos agua con cisternas, y todavía se mantienen las restricciones en la red municipal. Ayer había dos operativas y durante el día de hoy se habilitará una tercera. También sirven garrafas a domicilio para personas vulnerables y mayores.

Ángeles Edreira Vidal, otra vecina, recurrió a las cisternas. «Hasta para lavar las patatas uso agua embotellada. Dicen que no es del agua, pero es mejor prevenir que lamentar», comentaba, tras pasar un malestar intestinal durante 24 horas. Los síntomas que refieren los vecinos son variados: a los problemas estomacales, algunas personas sumaron fiebre y dolor de cabeza; otras, en cambio, dicen que no que no pasaron de simples molestias.

Hasta el momento, los datos de las analíticas realizadas por Viaqua al agua han dado parámetros dentro de la normalidad, pero están pendientes de otros análisis más exhaustivos. La alcaldesa, María Barral, que hace un llamamiento a la precaución por parte de la población, solicitó a Sanidade una entrevista para coordinar las medidas, y hoy acudirá a Santiago a un encuentro en el que espera que le ofrezcan los datos de las muestras tomadas por Inspección Farmacéutica el lunes, y que ayer desconocía.