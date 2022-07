María Barral, alcaldesa de Betanzos MARCOS MÍGUEZ

O cese da concelleira de Honras e Mercados de Betanzos, Mónica Carneiro, tras unha elección da raíña das festas que se tornou polémica eclipsou, hai unha semana, a celebración da Feira Medieval. A alcaldesa socialista, María Barral (Betanzos, 1973) insiste en que foi unha decisión á que se viu abocada.

—Houbo intento de «dedazo» por impoñer a raíña?

—Vou comezar dicindo que o motivo da retirada das delegacións é por unha perda de confianza, non por unha cuestión en concreto, senón que vén motivado por decisións nas súas competencias hai meses, por actitudes internamente no concello e externamente con colectivos cos que traballaba. Ese último tema, do dedazo que eu non falei ata o de agora, non foi o motivo, senón as reaccións a todo o que houbo a raíz diso. Foi a gota que colmou o vaso.

—A un ano das eleccións e levando ela 11 anos no concello, non se podería manter o equipo?

—Intentei reconducir a situación, ela xa nos anunciara que non ía repetir, e este ano que queda quería manter o equipo, falei con ela varias veces, pero era insostible. A súa proposta foi teletraballar ata maio e non relacionarse co resto do grupo de goberno. Eu teño que priorizar o que entendo que é mellor para o Concello e Betanzos a outros intereses máis electorais ou persoais.