-Lleva muchos años en el Concello, pero no he averiguado a qué se dedicaba antes.

-Soy concejala desde el 2004. Antes estudié Matemáticas y daba clase en una academia. Primero fui empleada y después me hice cargo con otra socia. Lo dejé cuando empecé como alcaldesa. Me encantaba dar clase. Me lo pasaba muy bien.

-¿Mejor que como alcaldesa?

-Sí, sí.

-Hombre, aquí también tendrá alegrías.

-Muchas, pero también muchos problemas. Como pasármelo bien, me lo pasaba mejor allí.

-Y eso que el profesor de matemáticas no suele ser un tipo muy querido.

-No. Pero yo estaba en una academia, no en un instituto. Intentaba hacerles entender las matemáticas de una forma amena.

-¿Diría que la política y las matemáticas tienen algo que ver?

-No. La política es más emocional y las matemáticas son exactas. En la política el camino no siempre es tan recto como en las matemáticas. Pero a mí me apasionan las dos.