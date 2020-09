Paralizan las obras en la Rúa Castelao de Betanzos por un positivo que obliga a poner en cuarentena a toda la cuadrilla

0

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

Betanzos 03/09/2020 14:53 h

La obra de pavimentación y mejora de las conducciones de la Rúa Castelao en Betanzos volverá a sufrir una nueva interrupción. En esta ocasión debido a que uno de los operarios de la adjudicataria dio positivo y toda la cuadrilla está en cuarentena. La previsión es que puedan retomarla en quince días.

Esta ejecución, que inicialmente era para cuatro meses, ya estuvo parada en marzo por la pandemia al paralizarse los trabajos no esenciales, también por las quejas de los vecinos por los ruidos y por la necesidad de reforzar un muro, una obra que inicialmente no estaba previsto. Además, hace 20 días el Concello reclamó a la empresa adjudicataria una nueva ejecución de las obras de aglomerado y pavimentación de esta vía después de que el resultado de los trabajos realizados no se considerase el más apropiado desde el punto de vista técnico.