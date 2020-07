Betanzos expedienta a un local de hostelería por obras en una fachada de un inmueble protegido

0

La Voz de Galicia

Betanzos 22/07/2020

El Concello de Betanzos ha abierto un expediente a un local de hostelería, en el número 3 de la plaza Domingo Etcheverría, tras ejecutar obras en la fachada. Desde Urbanismo se informa de que se abrió un expediente sancionados a mayores de lo que decrete la Dirección Xeral de Patrimonio, ya que el inmueble está protegido.

Desde el consistorio indican que los trabajos consistieron en la apertura de un hueco en la fachada principal. La Policía Local había trasladado una paralización de los trabajos, al ser detectados en mayo, pero la inspección se retrasó hasta junio. Indican que se pudo comprobar una desobediencia en la petición verbal de paralización de las obras. Los responsables del establecimiento instalaron un vidrio con marco metálico lacado negro, a modo de ventana, con una televisión encajada en el interior. Con este sistema querían dar servicio de televisión a la terraza.

El Concello indica que la «vivenda está catalogada e protexida» y explica que «neste caso, vulneráronse as normativas co rachado de fachada, en apertura de oco sobre ben inmoble catalogado, pertencente ao conxunto histórico artístico do Casco Histórico de Betanzos, a modo de ventá, sobre a que se dispón un equipo de televisión, co fin de ofrecer este servizo audiovisual á terraza exterior do establecemento, sen licenza municipal para elo».

Urbanismo reclama que se reponga la fachada al estado originario y recuerda que «dado que se trata dunha intervención a realizar sobre un elemento obxecto de protección, resultan de necesaria tramitación de intervención sometida ao réxime de licenza municipal que se deberá tramitar e solicitar por parte dos interesados acompañada do correspondente proxecto de intervención completo respecto das actuacións en reposición a realizar».

Asimismo, se avanza que el Concello «precintou o oco e por se por calquera motivo fose levantado este precinto sen a oportuna orde, deberase proceder pola Policía Local a poñelo en coñecemento do xulgado por se fose motivo dun delito de desobediencia».