Supendida la feria de este jueves en Betanzos a causa de los últimos positivos de covid-19

A Coruña 15/07/2020 19:21 h

El Ayuntamiento de Betanzos ha decidido este miércoles suspender la feria mensual de este jueves, día 16, a causa de la situación generada en el municipio por el covid-19 en las últimas horas. «No se trata de alarmar, sino de ser responsable. Creemos que la situación generada en las últimas horas hace que tengamos que ser prudentes y responsables. Evitar actividades que puedan generar la presencia de un importante número de personas, aunque se cumplan los parámetros de seguridad, creemos que es lo más apropiado en estos momentos. Por responsabilidad y por prevención», apunta la alcaldesa de Betanzos, María Barral.

«Sabemos que esta decisión es un varapalo para muchos vendedores y que tiene su afectación sobre la economía local»

El Gobierno local tiene conocimiento a través de Sanidade, que es el órgano competente para tratar los casos de coronavirus, de seis personas contagiadas, cuatro de una misma familia y otros dos vecinos que residen en la misma vivienda. Estos dos casos no tienen relación alguna entre ellos. Ante esta situación, Barral considera que al igual que hizo «antes del estado de alarma», tomando decisiones de cierre de parques o espacios públicos antes de que fuese obligatorio, en este caso también cree «necesario suspender una actividad que lleva aparejada la movilidad que cientos de personas. Sabemos que esta decisión es un varapalo para muchos vendedores y que tiene su afectación sobre la economía local, pero entendemos que es la decisión que tenemos que tomar en estos momentos».

El Ayuntamiento no descarta tomar otras acciones para lo que está a la espera de los datos que vaya haciendo públicos la autoridad sanitaria, en este caso, la Xunta. En este sentido, puntualizó que aunque muchos vecinos y vecinas de Betanzos se dirigieron al consistorio pidiendo «información y criticando, incluso, que el Ayuntamiento no diese más información» lo cierto es que «en este tema la competencia exclusiva es de Sanidad y el Ejecutivo municipal no dispone de más información de la que disponen los medios de comunicación. Es más, la información se recibe casi siempre después de ser publicada por los medios de comunicación».

«Desde el Gobierno local se hace un llamamiento a respetar las medidas de seguridad. Todos tenemos responsabilidad en ello»

Desde el Gobierno local se pide también que «habida cuenta de la situación» los vecinos y vecinas extremen las medidas de distancia social, de higiene y de uso de mascarillas. «Tenemos que evitar que se produzca un rebrote, por tanto, desde el Gobierno local se hace un llamamiento a respetar las medidas de seguridad. Todos tenemos responsabilidad en ello», apunta la regidora.

Barral también puntualizó que se siguen realizando «tareas de limpieza y desinfección» al igual que en las distintas fases de la desescalada, trabajos que suelen realizarse de madrugada. También, trasladó la decisión a los portavoces de los grupos políticos de la oposición que también apoyaron la suspensión de la feria.