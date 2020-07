Amigos de Parque do Pasatempo entrega al Concello de Betanzos documentación para facilitar la recuperación del recinto

0

Betanzos 03/07/2020

La nueva directiva de los Amigos do Parque do Pasatempo se reunió esta semana con la alcaldesa de Betanzos, María Barral, para presentarle los planes a medio plazo a desarrollar por parte de la asociación. Durante el encuentro se incidió en el nuevo tiempo que se abre tras la declaración de bien de interés cultural (BIC) y la intención de participar de un modo más activo en el proceso de recuperación del parque. Con este nuevo tono, se plantearon no solo reuniones periódicas bilaterales, sino un acto oficial de entrega de la documentación audiovisual con que cuenta la asociación para ayudar a la labor de los técnicos. También se estudió la creación de un grupo de trabajo que permita el diseño en tres dimensiones del parque, una visión virtual que complemente la existente con la que el tiempo vio desaparecer, permitiendo conocer al completo la conocida como huerta de Don Juan.

La alcaldesa aclaró que la licitación de los trabajos de recuperación se acelerarían «todo lo posible» y que en su primera fase, el presupuesto iría dedicado al estanque del Retiro, el elemento que necesita una urgente intervención. Incorporó a esta primera etapa (la idea es recuperar el parque en sucesivas fases) una revisión del estanque de la Gruta y otras actuaciones inaplazables relacionadas con la seguridad, como la eliminación de raíces, filtraciones de agua y distintos problemas estructurales. La idea es tener resuelto este trabajo inicial a lo largo del próximo año y convertir el Pasatiempo en un lugar seguro. «María Barral comentó que estábamos ante unos trabajos extremadamente complejos a causa del difícil entramado de estructuras que aún a día de hoy son un misterio de la ingeniería. En próximas fechas, se procederá a la exposición pública del proyecto, aplazada a causa del coronavirus, y donde se mostrará más detalladamente la labor a desarrollar en este primer momento», explicó el presidente de la asociación Xosé Ramón Nóvoa.

Hubo tiempo incluso para tratar detalles de menor calado pero también importantes como el vandalismo, la mejora de la señalética del parque o la información contenida en Internet así como los avisos del cierre temporal por las obras de recuperación y lo que implica para el turismo que llega a la villa y desconoce que no puede visitarlo. En tres meses ser prevé una nueva cita para continuar «con un trabajo en común entre el Concello y nuestra asociación».