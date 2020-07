El primer día de feira en Betanzos, bronco y a medio gas

0

La Voz de Galicia

Betanzos 01/07/2020

La primera feria de Betanzos de la «nueva mormalidad», la del 1 de julio, arrancó con bronca y ánimos caldeados por los cambios de ubicación decididos por el Concello para garantizar las medidas de seguridad.

La decisión municipal no gustó y los puestos de ropa y calzado finalmente no se mantuvieron abiertos. Alguno que ya se había instalado desmontó. Solo quedaron, porque nadie les alertó de la polémica, tres junto al mercado de ganado, que indicaban que al estar tan lejos no se enteraron.

Hubo cambios también de los vendedores de quesos. Pilar Candal, una vecina de Ordes, que lleva 50 años viniendo a las citas del 1 y 16 de mes, reconocía que «a xente non sabe onde estamos», en referencia a que fueron colocados en la cuesta al consistorio. «Hai que adaptarse no que estamos vivindo», explicaba una mujer que comenzó a ir de ferias a los 6 años acompañando a su madre.

Margarita Prado, de Confitería Rosman, con puesto en el Campo, fue una de las que notó la falta de las vendedoras de queso. «Ao quitarnos as do queixo só temos o movemento da xente que ven aos bancos», decía, cuestionando la falta de movimiento en la zona donde se colocan las panaderías. En su caso, su abuela ya era asidua a esta feria, que retomó, dijo, «notando unha baixada das ventas». «É unha mágoa», comentaba.

Daniel Martínez, un vendedor dedicado a la venta en las ferias, reconocía, sobre las once de la mañana, que aún no se había estrenado. Venden herramienta, piezas pequeñas de madera y mimbre, lo que más salida tiene, indica, es la herramienta, señalando unas hoces. «Para nós xa baixara», reconoce aludiendo a que ya no se vendía como hace años y dice que el que haya más competencia no ayuda. Su padre lleva acudiendo a Betanzos desde hace unos 25 años.

«Regular», contesta Julia Ramos, una vendedora que lleva 30 años comercializando productos de huerta, sobre cómo le fue en esta primera feria poscovid. Lo dice, aunque ya ha acabado las judías y en un minuto atiende a tres clientes. «Aínda non se recuperou», apunta sobre el público. Lo afirma con experiencia, porque también acude a Betanzos los días de mercado.

En lo que coinciden varios vendedores de productos de huerta es que les beneficia que no dejen poner a los jubilados vendiendo sus excedentes. «Antes viñan a vender ao lado teu pola metade, porque a eles tanto lles da», comentaba un vendedor, que sentencia: «Era o peor que había en Betanzos». En esta feria solo se admiten ahora profesionales con los papeles en regla.

Roberto Gestal, también en la Rúa do Castro, se muestra optimista tras un puesto con verdura y quesos. «Vaise vendendo», indica.

Pese al resultado desigual, había trasiego por donde los puestos, en donde las mascarillas son obligatorias y se instalaron «barreras» con cintas para que los compradores mantuvieran las distancias.

Junto a la casa consistorial se mantienen los puestos de distribución, Nacho Parga, empleado de la firma Eladio Otero, que lleva acudiendo a esta cita los últimos 15 años, reconoce que en el primer día «aínda hai pouco movemento, pero é o principio», explica esperanzado en que las ventas se normalicen.

Al mediodía y pese a que no todos tenían claro si se montarían las pulpeiras había movimiento hacia la zona del mercado de ganado. Se montaron tres y tuvieron clientes. Menos movimiento había en la venta de los cerdos llevados al mercado, aunque también había público que se acercaba a ver cómo se mantiene uno de los elementos más tradicionales en una feira.

El gobierno municipal de Betanzos, ante la marcha de los vendedores de textil de la feria, la primera que se celebra tras la pandemia, indicó que lamenta la situación. Lo vincula a su rechazo a las medidas de organización decididas y asegura que eran conocedores de la reubicación de puestos porque desde la concejalía de Comercio se mantuvieron tres reuniones «para consensuar los cambios y adaptarlos a la normativa de seguridad» debido a la pandemia. Asegura que para garantizar la feria se amplió la superficie por la avenida de Castilla y el casco histórico para que las limitaciones de aforo no obligase a reducir puestos. Además, el ejecutivo municipal indicó que se intentó dejar la feria en el entorno de la plaza García Naveira, con puestos unidos con una separación de plásticos y amplios pasillos. El Concello indica que «lamenta que esta reubicación no sea del agrado de los vendedores, aunque contaba con el visto bueno de sus representantes» y anuncia que mantendrá su organización aunque está abierto a conversaciones.